Правительство Нидерландов фактически отстранило от управления руководство китайской компании Nexperia. Этот производитель микросхем принадлежит Пекину, но находится на территории королевства.

Почему Нидерланды забрали контроль над компанией?

Министерство экономики Нидерландов воспользовалось Законом о доступности товаров, чтобы перебрать контроль над компанией. В ведомстве отметили, что это поможет предотвратить дефицит чипов Nexperia в чрезвычайных ситуациях, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

Закон использовали из-за угрозы непрерывности и защиты на голландской и европейской земле ключевых технологических знаний и возможностей,

– отметили в министерстве.

Он позволяет министру экономики Нидерландов при необходимости блокировать или вообще отменять решения, которые принял совет директоров предприятия.

Правительство страны в своем распоряжении ограничило возможности руководства Nexperia. Ему запрещается вносить изменения:

в активы компании;

бизнес-операций;

интеллектуальной собственности;

и персонала.

Ограничения будут действовать в течение одного года.

Как на указ отреагировали в Nexperia?

После публикации правительственного распоряжения трое руководителей Nexperia подали срочный судебный иск, обвиняя правительство во вмешательстве в дела компании.

Однако суд принял решение приостановить полномочия исполнительного директора производителя чипов Чжана Сюечжена, который является гражданином Китая.

А через неделю суд постановил назначить независимого директора, не имеющего китайского гражданства. Он будет представителем Nexperia и будет иметь решающий голос.

Также все акции китайской компании суд приказал передать в управление лица, которую он назначил.

Важно! Заметим, что в прошлый четверг, 9 октября, Китай объявил глобальные ограничения на экспорт редкоземельных материалов и магнитов, пишет The Washington Post. Этот шаг еще больше обострил напряженность между Пекином и Западом по доступу к критически важным элементам и высококачественным технологиям.

