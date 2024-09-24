Почти 210 миллионов евро: Нидерланды дадут деньги на восстановление критической инфраструктуры

Нидерланды собираются выделить 209,5 миллионов евро на восстановление критической инфраструктуры Украины. Это должна быть одна из самых суровых зим для украинцев.

Нидерланды пришлют деньги

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп объявил, что его страна выделит 209,5 миллиона евро финансовой помощи для Украины. Их направят на восстановление критической инфраструктуры и оказание гуманитарной помощи.

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Пока мы собираемся в Нью-Йорке, украинцы готовятся к одной из самых суровых зим в своей истории. Чтобы Украина выстояла, ей нужна энергия. На сегодняшней встрече с министрами иностранных дел G7 и партнерами, в том числе с украинским Андреем Сибигой, я подчеркнул, что мы должны объединить усилия, чтобы обеспечить это,

– написал он.

Также он отметил, что восстановление критической инфраструктуры может происходить и через ЕБРР. Нидерланды сделают вклад в размере 45 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины и профинансируют поставки необходимого оборудования.