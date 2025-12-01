Еще 250 миллионов евро: Нидерланды направляют новую помощь для Украины

Нидерланды выделяют еще 250 миллионов евро для Украины. Средства направят на поставку оружия.

Какую помощь Украине предоставят Нидерланды?

Деньги выделят в рамках программы PURL, пишет 24 Канал со ссылкой на нидерландского министра обороны Рубена Брекельманса в соцсети Х.

Украина остро нуждается в большей поддержке против масштабных российских воздушных атак,

– подчеркнул министр.

Согласно его словам, деньги направят на поставку со складов США систем противовоздушной обороны, боеприпасов для F-16 и тому подобное.

Заметьте! Рубен Брекельманс подчеркнул, что даже в это решающее время Украина может рассчитывать на Нидерланды.

Пакеты поддержки PURL содержат средства, в которых Украина имеет насущную потребность и которые невозможно предоставить другим путем. Например, оборудование и ракеты для ПВО, а также боеприпасы для F-16 и беспилотные системы. Об этом говорится на сайте министерства обороны страны.

Эти выходные стали очередной трагической кульминацией российской террористической кампании с воздуха,

– отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что Украине срочно нужна дополнительная военная поддержка, чтобы защищаться от российских авиаударов, а также пережить тяжелую зиму. Благодаря поддержке в размере 250 миллионов евро через PURL Нидерланды делают существенный вклад в это.

Мирные переговоры не должны отвлекать от всесторонней и массированной поддержки Украины,

– заявил Рубен Брекельманс.

Обратите внимание! Ранее в этом году Нидерланды стали первой страной НАТО, которая передала Украине полный пакет поддержки PURL. Между тем ряд других союзников также сделал свой вклад.

Что еще известно о программе?