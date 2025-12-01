Еще 250 миллионов евро: Нидерланды направляют новую помощь для Украины
- Нидерланды выделяют 250 миллионов евро для поставки Украине систем противовоздушной обороны и боеприпасов для F-16.
- Средства предоставляются через программу PURL для поддержки Украины против российских воздушных атак.
Нидерланды выделяют еще 250 миллионов евро для Украины. Средства направят на поставку оружия.
Какую помощь Украине предоставят Нидерланды?
Деньги выделят в рамках программы PURL, пишет 24 Канал со ссылкой на нидерландского министра обороны Рубена Брекельманса в соцсети Х.
Украина остро нуждается в большей поддержке против масштабных российских воздушных атак,
– подчеркнул министр.
Согласно его словам, деньги направят на поставку со складов США систем противовоздушной обороны, боеприпасов для F-16 и тому подобное.
Заметьте! Рубен Брекельманс подчеркнул, что даже в это решающее время Украина может рассчитывать на Нидерланды.
Пакеты поддержки PURL содержат средства, в которых Украина имеет насущную потребность и которые невозможно предоставить другим путем. Например, оборудование и ракеты для ПВО, а также боеприпасы для F-16 и беспилотные системы. Об этом говорится на сайте министерства обороны страны.
Эти выходные стали очередной трагической кульминацией российской террористической кампании с воздуха,
– отметили в ведомстве.
Подчеркивается, что Украине срочно нужна дополнительная военная поддержка, чтобы защищаться от российских авиаударов, а также пережить тяжелую зиму. Благодаря поддержке в размере 250 миллионов евро через PURL Нидерланды делают существенный вклад в это.
Мирные переговоры не должны отвлекать от всесторонней и массированной поддержки Украины,
– заявил Рубен Брекельманс.
Обратите внимание! Ранее в этом году Нидерланды стали первой страной НАТО, которая передала Украине полный пакет поддержки PURL. Между тем ряд других союзников также сделал свой вклад.
Что еще известно о программе?
До конца года Украина получит оружия на сумму 5 миллиардов долларов, в частности в рамках программы PURL.
Сейчас благодаря PURL Украина ежемесячно получает оружие на сумму примерно 1 миллиард долларов.