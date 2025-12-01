Ще 250 мільйонів євро: Нідерланди спрямовують нову допомогу для України

Нідерланди виділяють ще 250 мільйонів євро для України. Кошти спрямують на постачання зброї.

Яку допомогу Україні нададуть Нідерланди?

Гроші виділять у рамках програми PURL, пише 24 Канал з посиланням на нідерландського міністра оборони Рубена Брекельманса у соцмережі Х.

Україна гостро потребує більшої підтримки проти масштабних російських повітряних атак,

– наголосив міністр.

Згідно з його слів, гроші спрямують на постачання зі складів США систем протиповітряної оборони, боєприпасів для F-16 тощо.

Зауважте! Рубен Брекельманс підкреслив, що навіть у цей вирішальний час Україна може розраховувати на Нідерланди.

Пакети підтримки PURL містять засоби, в яких Україна має нагальну потребу та які неможливо надати іншим шляхом. Наприклад, обладнання і ракети для ППО, а також боєприпаси для F-16 і безпілотні системи. Про це йдеться на сайті міністерства оборони країни.

Ці вихідні стали черговою трагічною кульмінацією російської терористичної кампанії з повітря,

– зазначили у відомстві.

Підкреслюється, що Україні терміново потрібна додаткова військова підтримка, щоб захищатися від російських авіаударів, а також пережити важку зиму. Завдяки підтримці у розмірі 250 мільйонів євро через PURL Нідерланди роблять суттєвий внесок у це.

Мирні переговори не повинні відволікати від всебічної та масованої підтримки України,

– заявив Рубен Брекельманс.

Зверніть увагу! Раніше цього року Нідерланди стали першою країною НАТО, яка передала Україні повний пакет підтримки PURL. Тим часом низка інших союзників також зробила свій внесок.

Що ще відомо щодо програми?