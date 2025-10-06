Нидерланды выделят Киеву еще 55 миллионов евро поддержки. Средства пойдут в фонд Всемирного банка "Помощь, восстановление, реконструкция и реформы в Украине".

Куда пойдут деньги Нидерландов?

Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Сегодня мы анонсируем, что Нидерланды выделят 55 миллионов евро в фонд Всемирного банка, чтобы помочь вашей стране восстановиться и отстроиться. Потому что ваша борьба – это наша борьба. А будущее Украины – это будущее Европы,

– отметил Схооф.

Премьер напомнил, что российская агрессия не прекращается и не ограничивается только Украиной. Ведь страны Европы неоднократно сталкивались с угрозой от российских дронов и истребителей, которые регулярно нарушают их воздушное пространство.

Никто в Европе не может утверждать, что российская агрессия – это не наша проблема, или что война здесь – это исключительно борьба между Украиной и Россией. Это – совместная борьба,

– подчеркнул глава правительства Нидерландов.

При этом он добавил, что Киев предлагает Европе помощь и готова делиться своим опытом борьбы с российскими дронами. Поэтому связь между европейскими государствами и Украиной неразрывна.

Дик Схооф премьер-министр Нидерландов Украина должна иметь возможность рассчитывать на нашу твердую поддержку сейчас и в будущем. Скажу четко. Нидерланды и их союзники стоят на вашей стороне. Украинцы имеют полное право жить в свободе и безопасности в сильной и независимой Украине

Премьер Нидерландов отметил, что нужно продолжать давить на Россию с помощью введения новых санкций. При этом необходимо сделать все возможное, чтобы достичь справедливого мира.

Как Нидерланды помогают Украине?

По словам Схоофа, Нидерланды выделили Украине помощь в размере 20,3 миллиарда евро начиная с 2022 года. Из этих средств 13,6 миллиарда евро составляет военная поддержка.

В том числе Нидерланды активно присоединились к новой инициативе НАТО PURL (Приоритетный список потребностей Украины).

По этому механизму, напомним, страна выделила 578 миллионов долларов на первый пакет закупок оружия, как рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Схооф призвал всех партнеров Киева присоединиться к PURL, чтобы обеспечить Украину критически важным американским оружием.

Нидерланды также договорились с Украиной о сотрудничестве в сфере производства дронов, которое может быть развернуто здесь,

– добавил премьер.

Важно! Схооф отметил, что Нидерланды продолжают поставки в Украину истребителей F16, участвовать в закупке снарядов, доставлять системы ПВО и тому подобное.

Сколько Украине нужно средств на восстановление?