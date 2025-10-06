Сигнал для Европы: Нидерланды увеличивают поддержку Украины на десятки миллионов евро
- Нидерланды выделят 55 миллионов евро для фонда Всемирного банка на восстановление Украины.
- Общая помощь Нидерландов Украине с 2022 года достигает 20,3 миллиарда евро, из которых 13,6 миллиарда есть на военную поддержку, включая сотрудничество в производстве дронов и поставки военной техники.
Нидерланды выделят Киеву еще 55 миллионов евро поддержки. Средства пойдут в фонд Всемирного банка "Помощь, восстановление, реконструкция и реформы в Украине".
Куда пойдут деньги Нидерландов?
Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".
Смотрите также Премьер Нидерландов объяснил, готова ли страна сбивать российские БпЛА
Сегодня мы анонсируем, что Нидерланды выделят 55 миллионов евро в фонд Всемирного банка, чтобы помочь вашей стране восстановиться и отстроиться. Потому что ваша борьба – это наша борьба. А будущее Украины – это будущее Европы,
– отметил Схооф.
Премьер напомнил, что российская агрессия не прекращается и не ограничивается только Украиной. Ведь страны Европы неоднократно сталкивались с угрозой от российских дронов и истребителей, которые регулярно нарушают их воздушное пространство.
Никто в Европе не может утверждать, что российская агрессия – это не наша проблема, или что война здесь – это исключительно борьба между Украиной и Россией. Это – совместная борьба,
– подчеркнул глава правительства Нидерландов.
При этом он добавил, что Киев предлагает Европе помощь и готова делиться своим опытом борьбы с российскими дронами. Поэтому связь между европейскими государствами и Украиной неразрывна.
Украина должна иметь возможность рассчитывать на нашу твердую поддержку сейчас и в будущем. Скажу четко. Нидерланды и их союзники стоят на вашей стороне. Украинцы имеют полное право жить в свободе и безопасности в сильной и независимой Украине
Премьер Нидерландов отметил, что нужно продолжать давить на Россию с помощью введения новых санкций. При этом необходимо сделать все возможное, чтобы достичь справедливого мира.
Как Нидерланды помогают Украине?
По словам Схоофа, Нидерланды выделили Украине помощь в размере 20,3 миллиарда евро начиная с 2022 года. Из этих средств 13,6 миллиарда евро составляет военная поддержка.
- В том числе Нидерланды активно присоединились к новой инициативе НАТО PURL (Приоритетный список потребностей Украины).
- По этому механизму, напомним, страна выделила 578 миллионов долларов на первый пакет закупок оружия, как рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Схооф призвал всех партнеров Киева присоединиться к PURL, чтобы обеспечить Украину критически важным американским оружием.
Нидерланды также договорились с Украиной о сотрудничестве в сфере производства дронов, которое может быть развернуто здесь,
– добавил премьер.
Важно! Схооф отметил, что Нидерланды продолжают поставки в Украину истребителей F16, участвовать в закупке снарядов, доставлять системы ПВО и тому подобное.
Сколько Украине нужно средств на восстановление?
По подсчетам украинской власти, на восстановление и модернизацию страны нужно около 1 триллиона гривен, которые планируют привлечь в течение 14 лет. Согласно правительственной концепции, процесс восстановления предусматривает создание двух отдельных фондов: "Фонда Украина" объемом 540 миллиардов долларов и Европейского структурного фонда с бюджетом 460 миллиардов долларов,
Между тем Всемирный банк, Еврокомиссия и ООН в начале 2025 года оценили общую стоимость восстановления Украины в 524 миллиарда долларов на следующее десятилетие – эта сумма уже превышает предыдущие прогнозы, которые составляли 486 миллиардов долларов.