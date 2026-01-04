В Сербии возобновляет работу крупнейший НПЗ, принадлежащий России

В воскресенье, 4 января, во время общения с журналистами президент Сербии Александар Вучич анонсировал начало работы крупнейшей нефтяной компании страны. Это якобы произойдет 17 или 18 января после получения временной лицензии.

Что известно о подсанкционном НПЗ в Сербии?

Производство возобновят после 36-дневного перерыва. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Сербский нефтеперерабатывающий завод NIS, принадлежащий России, сейчас находится под американскими санкциями.

Однако в среду, 31 декабря, Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США предоставило ему временную лицензию на деятельность до 23 января.

Я ожидаю, что первые 85 тысяч тонн сырой нефти прибудут до 15 января... И что НПЗ начнет работать 17 или 18 января, а производство нефтепродуктов начнется 25 или 26 января,

– заявил Вучич.

Напомним, США дали NIS время до 24 марта для проведения переговоров о продаже доли российских владельцев. В общем акциями завода владеют:

11,3% – российский "Газпром";

44,9% – его нефтяное подразделение "Газпром нефть";

29,9% – сербское правительство;

остальные акции – мелкие акционеры и сотрудники.

Более того, сербское правительство якобы поддерживает переговоры о продаже контрольного пакета акций между его российскими владельцами и венгерской компанией MOL, писало агентство Tanjug.

Напомним, США наложили санкции на NIS в октябре в рамках более широких мер против энергетического сектора России. Они остановили поставки нефти через хорватский трубопровод JANAF, что привело к остановке производства на НПЗ в сербском городе Панчево.

