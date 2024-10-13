Почему в октябре могла прийти более низкая пенсия
Источник:ПФУ
В октябре пенсии некоторых украинцев могут быть уменьшены из-за применения штрафных санкций со стороны Пенсионного фонда. О чем нужно знать всем украинцам, читайте дальше.
Почему ПФУ может уменьшить пенсию
Лицо должно вовремя информировать Пенсионный фонд об определенных изменениях, в частности о трудоустройстве или увольнении. Если пенсионер не сообщит о выходе на работу в течение 10 дней, он может получить лишние выплаты, напомнили в ПФУ.
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Соответственно если Пенсионный фонд выявляет нарушения, пенсионеру могут обязать вернуть излишне полученные средства.
Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ,
– говорится в сообщении ПФУ.
Компенсация может осуществляться двумя путями:
- добровольно – когда лицо самостоятельно возвращает избыточные выплаты;
- принудительно – когда ПФУ удерживает до 20% суммы с пенсионных выплат.
Обратите внимание! Это касается пенсионных надбавок, которые доступны только тем, кто вышел на пенсию и прекратил работать.