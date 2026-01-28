Государство проверяет низкие зарплаты: за что может "прилететь" письмо от Гоструда
- С начала 2026 года в Днепре 3 770 работодателей получили письма от Инспекции по труду из-за возможных нарушений трудового законодательства.
- Основные причины писем: отпуска без сохранения зарплаты более 15 дней, зарплаты ниже минимальной, работа по гражданско-правовым договорам более года, и уменьшение количества работников.
Даже во время войны государство продолжает отслеживать заработные платы работников в компаниях. Иногда Инспекция труда может даже прислать работодателю письмо, требуя объяснить низкий уровень оплаты труда сотрудников.
Какие нарушения нашли у работодателей?
С начала 2026 года только в Днепре 3 770 работодателей получили письма от контролирующих органов. В их отчетности за октябрь прошлого года обнаружили признаки возможных нарушений трудового законодательства, передает 24 Канал со ссылкой на Инспекцию по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета
Смотрите также Трудовые права в 2026 году: что предусматривает закон и какие исключения для работников-доноров
В письмах содержались сообщения о различных признаках нарушений.
Больше всего сообщений получили работодатели, которые отчитывались о работниках, находившихся в отпуске без сохранения заработной платы более 15 календарных дней. При этом заработная плата им не начислялась. Таких писем прислали аж 1 559.
Также зафиксировали такие возможные нарушения:
- 953 письма касались руководителей, у которых в течение года количество застрахованных лиц и общая сумма начисленной заработной платы не менялись;
- 671 – предприятиям, где руководители получали заработную плату меньше минимальной;
- 183 письма получили страхователи, которые в прошлом году увеличили более чем на 20% количество застрахованных работников с пометкой "неполное рабочее время";
- 145 – работодатели, у которых сотрудники выполняли работу по гражданско-правовым договорам более года;
- 140 писем получили компании, которые начисляли 30% и более работникам заработную плату ниже минимальной по основному месту работы;
- 53 сообщения поступили предприятиям, имеющим 20 и более застрахованных лиц, и уменьшили количество работников в штате на 10% и более по сравнению с предыдущим отчетным месяцем;
- 49 – работодателям, которые начали трудовые отношения с работником, но не подали уведомление о принятии его на работу;
- и 17 писем "прилетели" компаниям, где количество работников по гражданско-правовым договорам больше 30% от количества всех застрахованных лиц. Или же их количество выросло на 20% и более по сравнению с предыдущим отчетом.
Откуда инспекторы получили информацию?
Такое большое количество писем работодателям вызвало у многих компаний вопрос, откуда Инспекция по труду могла узнать о возможных нарушениях трудовых прав сотрудников.
Дело в том, что государственные ведомства могут обмениваться информацией о зарплатах украинцев, пишет "Дебет-Кредит". Этот механизм определен постановлением Пенсионного фонда №11-1. Оно регулирует обмен данными, которые могут сигнализировать:
- об использовании труда не оформленных официально работников;
- о других нарушениях трудового законодательства.
Соответствующее постановление вступило в силу еще в августе 2017 года и до сих пор действует.
Обмениваться информацией между собой могут:
- Пенсионный фонд и Государственная служба по вопросам труда;
- Государственная налоговая служба и Пенсионный фонд Украины.
Какая зарплата в Украине в 2026 году?
С 1 января 2026 года в Украине повысили минимальную заработную плату. Теперь она составляет 8 647 гривен – это предусмотрено законом о Государственном бюджете на 2026 год. В почасовом измерении минимальная оплата выросла с 48 до 52 гривен.
В бюджете также заложено повышение зарплат в социально важных сферах. Оплата труда учителей должна вырасти в целом на 50% – в два этапа в течение года. Для врачей первичной и экстренной медицинской помощи правительство анонсировало повышение до уровня 35 тысяч гривен.
Всего в пояснительных расчетах к бюджету прогнозируют, что средняя месячная зарплата в 2026 году может достичь около 30 тысяч гривен в номинальном измерении.