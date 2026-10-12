Нобелевская премия по экономике 2026 года: кто получил премию за рецепт спасения от кризисов

Мир узнал имена ученых, чьи исследования помогают правительствам бороться с финансовыми потрясениями. В этом году самая престижная награда присуждается за фундаментальные работы, которые меняют правила игры на глобальных рынках.

Кто получил самую престижную награду и почему

В этом году премия Шведского центрального банка по экономическим наукам имени Альфреда Нобеля была присуждена Роберту Эрнесту Холлу и Майклу Дину Вудфорду. Как сообщает пресс-служба Нобелевского фонда, они были отмечены за выдающееся открытие "микроэкономических основ макроэкономической стабилизации".

Это означает, что их работы помогают центральным банкам и правительствам лучше понимать, как действовать во время финансовых потрясений, чтобы спасти рынки от коллапса.

Важно! Хотя сложные формулы ученых кажутся далекими от повседневной жизни, именно они определяют, как государства реагируют на инфляцию, безработицу и падение доходов населения. Понимание микроэкономических процессов на уровне отдельных домохозяйств и компаний позволяет эффективнее стабилизировать цены в магазинах и защищать рабочие места во время глобальных экономических потрясений. Благодаря таким исследованиям регулирующие органы могут принимать решения, смягчающие удар по кошелькам обычных граждан.

Что известно об истории этой премии

Интересно, что сам Альфред Нобель не упоминал экономику в своем знаменитом завещании. Эту награду учредил Банк Швеции в 1968 году, приурочив ее к своему 300-летию, и именно он полностью финансирует выплаты лауреатам. Сумма вознаграждения абсолютно идентична суммам в других нобелевских номинациях.

Обратите внимание! Несмотря на иное происхождение, процесс выдвижения кандидатов и их отбора ничем не отличается от традиционных премий. Окончательное решение всегда принимает Королевская шведская академия наук, а торжественное награждение лауреатов традиционно состоится в Стокгольме 10 декабря.

Ранее мы сообщали, что норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира в 2026 году Наванетхем "Нави" Пиллей. Награда присуждена за ее последовательные усилия по укреплению мира и развитию международного права.