Об этом сообщает официальная страница Nobel Prize в сети X.

Что известно о лауреатке?

Соответствующее решение объявил Норвежский Нобелевский комитет. Представители организации отметили важный вклад лауреатки в сохранение правопорядка и международной стабильности.

В заявлении подчеркивается, что деятельность Наванетх "Нави" Пиллей сосредоточена на поддержке международного права и защите фундаментальных человеческих ценностей. Ее усилия способствовали укреплению правовых механизмов и развитию мирного сосуществования.

Известно, что Наванетхэм Пиллей родилась в 1941 году в Дурбане в семье индийского происхождения и выросла во времена апартеида в Южной Африке. Она стала одной из первых женщин индийского происхождения в стране, получивших право заниматься адвокатской практикой, защищала противников апартеида и боролась против дискриминационных условий содержания в тюрьмах. После падения режима апартеида Пиллей работала судьей Международного трибунала по Руанде, где присоединилась к формированию важных правовых прецедентов.

Впоследствии она была судьей Международного уголовного суда, а с 2008 по 2014 год занимала должность Верховного комиссара ООН по правам человека. Позже Пиллей возглавляла комиссию ООН, расследовавшую нарушения прав человека в Израиле и на палестинских территориях.

Церемония вручения награды традиционно состоится в Норвегии. Лауреатка получит медаль, дипломы и денежное вознаграждение за выдающуюся деятельность на международной арене.

Напомним, 8 октября объявили лауреатку Нобелевской премии по литературе 2026 года – ею стала 76-летняя канадская писательница Энн Карсон. Награду ей присудили за смелое и новаторское творчество, объединяющее современную литературу с классической традицией. Ее произведения тесно связаны с древнегреческой литературой, мифологией и классической филологией.