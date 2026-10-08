Об этом сообщили на официальной странице Нобелевской премии в сети Х.
Что известно о лауреате Нобелевской премии 2026 года
Награду писательнице присудили "за ее смелое и изобретательное творчество, которое в игровом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы".
Энн Карсон / Фото с официальной страницы Нобелевской премии в сети Х
Творчество 76-летней канадской писательницы Энн Карсон тесно связано с древнегреческой литературой, мифологией и классической филологией.
Ее самая известная книга – роман в стихах "Автобиография Реда" (Autobiography of Red, 1998), в котором переосмысливается древнегреческий миф о Герионе и Геракле.
Интересно! Нобелевская премия – это престижная международная награда, которую ежегодно присуждают за выдающиеся достижения в науке, литературе, медицине, экономике и вклад в укрепление мира. Ее учредил шведский изобретатель Альфред Нобель, чтобы отмечать людей, чьи труды приносят наибольшую пользу человечеству.
Кто ранее получал Нобелевскую премию по литературе в 2025 году
- В прошлом году премию получил венгерский писатель Ласло Краснагоркай.
- Он получил награду "за его убедительное и пророческое творчество, которое среди апокалиптического террора подтверждает силу искусства".
- Краснагоркай – европейский модернист, известный своей глубокой и сложной прозой.
- Ранее он был удостоен Букеровской премии в 2015 году.
- Также отметим, что первую Нобелевскую премию по литературе в 1901 году получил французский поэт Сюлли-Прюдом.
- Первой женщиной-лауреатом стала шведская писательница Сельма Лагерлеф, удостоенная этой награды в 1909 году.