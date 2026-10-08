Про це повідомили на офіційній сторінці Нобелівської премії в мережі Х.

Що відомо про лауреата Нобелівської премії 2026

Нагороду письменниці присудили "за її сміливу та винахідливу творчість, яка в ігровому діалозі з класичною традицією створила нові форми для сучасної літератури".


Енн Карсон / Фото з офіційної сторінки Нобелівської премії в мережі Х

Творчість 76-річної канадської письменниці Енн Карсон тісно пов'язана із давньогрецькою літературою, міфологією та класичною філологією.

Її найвідоміша книжка — роман у віршах «Автобіографія Реда» (Autobiography of Red, 1998), який переосмислює давньогрецький міф про Геріона та Геракла.

Цікаво! Нобелівська премія – це престижна міжнародна нагорода, яку щороку присуджують за видатні досягнення в науці, літературі, медицині, економіці та внесок у зміцнення миру. Її заснував шведський винахідник Альфред Нобель, щоб відзначати людей, чиї праці приносять найбільшу користь людству.

Хто раніше отримував Нобелівську премію з літератури у 2025 році

  • Торік премію отримав угорський письменник Ласло Краснагоркай.
  • Він отримав нагороду "за його переконливу та пророчу творчість, яка серед апокаліптичного терору підтверджує силу мистецтва".
  • Краснагоркай – європейський модерніст, відомий глибокою, складною прозою.
  • Раніше його нагородили Букерівською премією у 2015 році.
  • Також зауважимо, що першу Нобелівську премію з літератури у 1901 році отримав французький поет Сюллі-Прюдом.
  • Першою жінкою-лавреаткою стала шведська письменниця Сельма Лаґерлеф, нагороджена у 1909 році.