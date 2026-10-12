Хто здобув найпрестижнішу нагороду та за що

Цьогорічну премію Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля присудили Роберту Ернесту Голлу та Майклу Діну Вудфорду. Як повідомляє пресслужба Фонду Нобеля, їх відзначили за видатне відкриття "мікроекономічних основ макроекономічної стабілізації".

Це означає, що їхні праці допомагають центральним банкам та урядам краще розуміти, як діяти під час фінансових потрясінь, щоб врятувати ринки від колапсу.

Важливо! Хоча складні формули науковців здаються далекими від повсякденного життя, саме вони визначають, як держави реагують на інфляцію, безробіття та падіння доходів населення. Розуміння мікроекономічних процесів на рівні окремих домогосподарств та компаній дозволяє ефективніше стабілізувати ціни в магазинах та захищати робочі місця під час глобальних економічних штормів. Завдяки таким дослідженням регулятори можуть ухвалювати рішення, які пом'якшують удар по гаманцях звичайних громадян.

Що відомо про історію цієї премії

Цікаво, що сам Альфред Нобель не згадував економіку у своєму знаменитому заповіті. Цю нагороду заснував Банк Швеції у 1968 році, приурочивши її до свого 300-річчя, і саме він повністю фінансує виплати переможцям. Сума винагороди є абсолютно ідентичною іншим нобелівським номінаціям.

Зверніть увагу! Попри інше походження, процес висунення кандидатів та їхнього відбору нічим не відрізняється від традиційних премій. Остаточне рішення завжди ухвалює Королівська шведська академія наук, а урочисте нагородження лауреатів традиційно відбудеться у Стокгольмі 10 грудня.

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Раніше ми розповідали, що норвезький Нобелівський комітет ухвалив рішення присудити Нобелівську премію миру 2026 року Наванетхем "Наві" Піллей. Нагороду призначили за її послідовні зусилля у зміцненні миру та розвитку міжнародного права.