Кто стал лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам в 2023 году

Прошлогоднюю премию получили ученые , которые смогли объяснить значительную роль банковской системы в развитии общества. В этом году комиссия уделила внимание проблеме рынка труда женщин.

Нобелевская премия в 2023 году

Нобелевскую премию считают одной из самых престижных наград в мире. Она предоставляется только тем лицам, которые внесли значительный вклад в развитие определенной отрасли. Наибольший вклад в экономические науки в 2023 году внесла Клаудия Голдин.

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В прошлом году акцент был именно на банковском секторе и его роли в финансовом кризисе. На этот раз, Голдин получила премию за то, что продемонстрировала, насколько влияет гендер на становление человека на рынке труда.

Ученая провела масштабное исследование, где исчерпывающе описала как женщины боролись за лучшие должности и более высокий уровень дохода, несмотря на общие общественные настроения. Согласно данным, представленных Голдин, гендерные различия на рынке труда остаются и по сей день. Однако количество женщин, получающих официальную заработную плату в странах с высоким уровнем достатка, с начала 1980-х возросло почти втрое.

Исследование Голдин относится не только к США, ученая охватывает и ситуацию в других странах. Временные рамки расследования также достаточно широки. Голдин подняла архивы и создала наглядную схему того, как менялась женская роль в обществе.

Согласно полученным результатам, по сей день, от значительных карьерных свершений, женщину сдерживает такой фактор как семья, особенно, если речь идет о рождении ребенка. Благодаря этому исследованию, современники могут не только прогнозировать изменения на рынке труда, но и выявить определенные проблемы общества, возникающие в результате гендерного неравенства.