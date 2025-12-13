Изменится ли цена ночного тарифа на электроэнергию с 1 января

С начала нового года многие украинцы ожидают изменений в тарифах на ночную электроэнергию. Потребителей интересует, повысится ли цена за киловатт-час в ночное время и как это отразится на их платежках.

Вырастет ли тариф на свет с Нового Года?

С начала 2026 года украинские потребители могут рассчитывать на сохранение действующего уровня тарифов на электроэнергию, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет 24 Канал.

Она отметила, что ряд продлил действие Положения о специальных обязанностях (ПСО), что позволяет удержать цену на электричество на уровне 4,32 гривны за киловатт-час. Однако те, кто оборудовал дом двухзонным счетчиком, получают возможность оптимизировать расходы.

Важно! Двухзонные счетчики отделяют дневное и ночное потребление, что дает существенную экономию за счет сниженной ночной ставки.

Как работает ночной тариф и какова его стоимость?

В компании Yasno объяснили, что дневная зона (07:00–23:00) учитывается по стандартному тарифу, тогда как ночная (23:00–07:00) стоит на 50% меньше, то есть 2,16 гривны за киловатт-час.

Поэтому перенос работы энергоемких приборов, таких как стиральные машины, бойлеры, котлы или тепловые насосы на ночной период, позволяет существенно уменьшить ежемесячные счета за электроэнергию.

Сколько можно сэкономить на двухзонном счетчике?

Владельцы двухзонных счетчиков могут экономить около 130 гривен при потреблении 200 киловатт-часов, до 324 гривен при 500 киловатт-часов и примерно 648 гривен при 1 000 киловатт-часов.

При этом, стоимость счетчика обычно окупается за 1 или 2 года, что делает его эффективной инвестицией для уменьшения ежемесячных расходов.

Что еще стоит знать об электроэнергии в Украине?