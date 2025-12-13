Чи зміниться ціна нічного тарифу на електроенергію з 1 січня

З початку нового року багато українців очікують змін у тарифах на нічну електроенергію. Споживачів цікавить, чи підвищиться ціна за кіловат-годину у нічний час та як це відобразиться на їхніх платіжках.

Чи зросте тариф на світло з Нового Року?

З початку 2026 року українські споживачі можуть розраховувати на збереження чинного рівня тарифів на електроенергію, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, пише 24 Канал.

Вона зауважила, що ряд продовжив дію Положення про спеціальні обов’язки (ПСО), що дозволяє утримати ціну на електрику на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину. Проте ті, хто обладнав оселю двозонним лічильником, отримують можливість оптимізувати витрати.

Важливо! Двозонні лічильники відокремлюють денне та нічне споживання, що дає суттєву економію за рахунок зниженої нічної ставки.

Як працює нічний тариф та яка його вартість?

У компанії Yasno пояснили, що денна зона (07:00–23:00) обліковується за стандартним тарифом, тоді як нічна (23:00–07:00) коштує на 50% менше, тобто 2,16 гривні за кіловат-годину.

Тому перенесення роботи енергомістких приладів, таких як пральні машини, бойлери, котли або теплові насоси на нічний період, дозволяє суттєво зменшити щомісячні рахунки за електроенергію.

Скільки можна заощадити на двозонному лічильнику?

Власники двозонних лічильників можуть економити близько 130 гривень при споживанні 200 кіловат-годин, до 324 гривень при 500 кіловат-годин і приблизно 648 гривень при 1 000 кіловат-годин.

При цьому, вартість лічильника зазвичай окупається за 1 або 2 роки, що робить його ефективною інвестицією для зменшення щомісячних витрат.

Що ще варто знати про електроенергію в Україні?