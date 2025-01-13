Справедливость для всех: как может начисляться пенсия для украинцев по-новому

В этом году в Украине ожидается введение балльной системы начисления пенсии с 1 июля. Это предусмотрено в проекте масштабной пенсионной реформы, который был ранее обнародован. Если реформа будет принята, то пенсионерам по-другому будут рассчитывать пенсию.

Почему сегодняшний расчет пенсии не является справедливым

В Министерстве соцполитики обсуждают перепись закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании в соответствии с новой реформой. Поэтому могут ввести немало изменений в отношении пенсионеров, передает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Интересно, что по словам чиновника, пенсионная реформа позволит увеличить выплаты сразу для 80% пенсионеров.

Дело в том, что сегодня в расчете пенсии учитывается коэффициент стажа, индивидуальный коэффициент зарплаты и средняя зарплата по Украине за 3 года, предшествующих назначению пенсии. В конечном варианте расчет для пенсионеров может быть не совсем справедливым.

То есть если человек получал всю жизнь среднюю зарплату и ушел на пенсию в 2018 году со стажем 35 лет, то он будет получать базовую пенсию в размере примерно 2 800 гривен без надбавок и дотяжек.

В то же время если такой же человек пойдет на пенсию в 2024 году, то его базовая пенсия будет составлять примерно 4 750 гривен, что чуть ли не вдвое больше.

Какие изменения ожидаются относительно пенсий

По новой пенсионной реформе, которая ожидается с июля 2025 года, украинцы смогли бы получать большую пенсию, которая бы выросла примерно до 5 200 гривен.

Новая система предусматривает, что в будущем пенсии будут индексироваться одинаково. Однако на сегодня у государства нет денег, чтобы всем сразу подтянуть пенсии на несколько сотен, а иногда и на несколько тысяч гривен. Поэтому повышение по новой формуле может происходить постепенно.

Кроме того, повышение коснется в первую очередь тех, у кого пенсия назначена уже давно. А вот повышение пенсий, назначенных в последние 3 – 5 лет, может еще несколько лет искусственно тормозиться.

Заметьте! Все изменения по расчету пенсий смогут быть реальными, если новую реформу примут и пройдет соответствующий переходный период.