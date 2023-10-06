Эстония оказывает помощь украинцам: как получить 11 тысяч гривен

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, значительное количество стран оказали украинцам социальную помощь. Речь идет о денежных выплатах, а также гуманитарных грузах.

Кто может получить выплаты

Эстонский совет по делам беженцев ввел денежные выплаты для украинцев, которые будут предоставляться гражданам после решения специальной комиссии. Ежемесячно человек сможет получать 3,6 тысячи гривен, деньги будут выплачиваться в течение 3 месяцев.

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Средства смогут получить жители:

Донбасса;

Херсонщины;

Луганской области;

Николаевщины;

Харьковщины;

Запорожья.

Для того чтобы получать выплаты, вам нужно подтвердить проживание в одной из указанных выше областей. Чтобы подать заявление на помощь, воспользуйтесь одним из сервисов:

официальный сайт, где оказывается помощь;

телефон контакт-центра 067-10-52-803.

Какую еще помощь могут получить украинцы

Если граждане были вынуждены покинуть свое место жительства и переехать в другую часть Украины, они могут получить выплаты для ВПЛ. Размер этой помощи:

2 тысячи гривен – взрослые (старше 18 лет);

3 тысячи гривен – дети, лица с инвалидностью.

Чтобы оформить эти выплаты, нужно получить статус переселенца. Заявление можно подать в ЦНАП.

Масштабную международную помощь украинцы получили от ООН. Некоторым гражданам выплатили по 6 600 гривен. Эти средства предоставили тем, кто больше всего пострадал в результате военных действий.