Новый пакет помощи: Ирландия выделяет поддержку Украине

В четверг, 23 июля, премьер-министр Ирландии Микал Мартин и министр иностранных дел и торговли Хелен Макенти объявили о новом пакете двусторонней помощи Украине. Сумма составляет 125 миллионов евро.

Какую помощь оказала Украине Ирландия

Премьер-министр Ирландии прибыл в Киев, чтобы выразить солидарность ирландского народа с Украиной перед лицом незаконной агрессивной войны России, о чем говорится на сайте правительства страны.

Новый пакет помощи для Украины предусматривает:

100 миллионов евро на обеспечение приоритетным нелетальным военным оборудованием;

25 миллионов евро на поддержку восстановления и защиты критически важной инфраструктуры Украины, с особым акцентом на энергетический сектор в преддверии зимы.

С февраля 2022 года Ирландия уже предоставила Украине помощь на суммуболее 550 миллионов евро.

В эту сумму входят:

более 254 миллионов евро гуманитарной и стабилизационной помощи (в том числе 27 миллионов евро на поддержку энергетического сектора); более 200 миллионов евро военной помощи; 94 миллиона евро нелетальной военной поддержки Украине через Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF).

Кроме того, Силы обороны Ирландии передали Украине различное оборудование: радиолокационные системы, транспортные средства и системы спутниковой связи.

После перечисления помощи в размере 125 миллионов евро общий объем помощи Ирландии Украине превысит 670 миллионов евро.

Что еще известно о помощи Украине

Напомним, что Великобритания присоединилась к программе Ukraine Support Loan. Отныне Украина сможет закупать продукцию британских оборонных производителей.

Также стало известно, что Украина может не получить ранее утвержденную военную помощь от США. Ее могут заморозить до 2029 года.