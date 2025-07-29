Украинское правительство готовится к переговорам о новой программе финансирования с Международным валютным фондом (МВФ). Текущую программу, по которой Украина должна была бы получить еще 4,8 миллиарда долларов, могут прекратить досрочно.

Почему могут прекратить действующую программу МВФ?

Нынешнюю программу финансовой поддержки МВФ может завершить, поскольку она составлена на основе нереалистичного сценария завершения войны в Украине. Прогнозировалось, что военные действия прекратятся в первом полугодии 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

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Действующая программа МВФ предусматривала рекордное финансирование в размере 15,5 миллиардов долларов.

Во время ее утверждения фонд впервые решил поддержать средствами страну, которая воюет.

Однако теперь завершение боевых действий в лучшем случае прогнозируют до конца 2025 года, хотя и этот прогноз кажется пока маловероятным.

Поэтому действующую программу МВФ должна заменить новая.

Работать с текущей рамкой программы невозможно,

– цитирует издание чиновника, причастного к разработке нового соглашения.

Важно! Во время встречи украинских чиновников с представителями МВФ и Всемирного банка в октябре планируют согласовать детали нового соглашения с МВФ. Проект новой программы финансирования хотят представить уже этой осенью.

Что будет предусматривать новая программа МВФ?

Ожидается, что новую программу МВФ рассчитают на 4 года – с 2025 по 2029 год. Она должна дать Украине больше возможностей для стабилизации макрофинансовой ситуации и внедрения важных реформ.

По новому соглашению, Украина обязана адаптировать бюджет к военной экономике:

В 2026 году дефицит бюджета необходимо сократить более чем в 2 раза – с 22,1% до 10,4% ВВП.

Также нужно снизить расходы с 65% до 50% ВВП.

В обмен на финансирование МВФ Украина также будет обязана провести конкретные реформы. Среди обязательных:

реформа Бюро экономической безопасности (БЭБ);

реформа таможни;

сохранение независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)

реформа корпоративного управления государственными предприятиями.

Предварительные оценки показывают, что общий объем финансирования по новой программе может быть таким же или несколько меньшим, чем 15,5 миллиардов долларов. А недополученные 4,8 миллиарда по нынешней программе могут перенести в новую.

Стоит знать! По информации издания, сохранение независимости НАБУ и САП могут закрепить как постоянное условие. То есть, если украинская власть решит вмешаться в их работу, то это может автоматически привести к прекращению финансирования от МВФ.