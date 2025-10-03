Решается судьба новой программы: получит ли Украина миллиарды от МВФ
- Международный валютный фонд обсуждает с Украиной новую программу финансирования, которая потребует политических мер и финансовых гарантий.
- Правительство прогнозирует, что для новой программы МВФ Украина может потребовать внешнего финансирования от 150 до 170 миллиардов долларов.
Международный валютный фонд уже проводит обсуждение с Украиной относительно новой программы финансирования. Однако окончательное решение будет зависеть от нескольких факторов, в частности от договоренностей с донорами.
Что необходимо для новой программы?
Об этом рассказала директор Департамента коммуникаций МВФ Джули Козак, сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг.
По словам представительницы МВФ, Киев официально обратился в фонд с просьбой о новой программе финансовой поддержки. После этого началось активное сотрудничество с украинской стороной.
- Козак отметила, что новое соглашение потребует договоренностей по политическим мерам, которые должна осуществить украинская власть.
- Также главным условием программы будет обеспечение достаточного финансирования.
Это, конечно, будет включать финансирование от МВФ. В случае Украины мы также ведем консультации с ее партнерами и донорами, и нам понадобятся финансовые гарантии для новой программы,
– отметила Козак.
Когда все эти условия будут выполнены, а МВФ получит финансовые гарантии и достигнет соглашения с украинской стороной на уровне персонала, тогда новую программу вынесут на рассмотрение Исполнительного совета фонда для утверждения.
Директор по коммуникациям добавила, что в рамках обсуждения программы на прошлой неделе руководство МВФ встречалось с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.
Согласно нашей стандартной практики, мы ожидаем новых встреч с украинской стороной, и диалог, безусловно, будет продолжаться,
– подчеркнула Козак.
Что касается потребностей в финансировании по новой программе, ее типа и общего объема средств, пока продолжаются активные обсуждения, поэтому МВФ эти вопросы не комментирует.
Сейчас у меня нет деталей, которыми могу поделиться, но могу заверить, что мы будем информировать вас по мере продвижения переговоров,
– резюмировала представитель МВФ.
Важно! Заметим, правительство прогнозирует, что в рамках новой четырехлетней программы с Международным валютным фондом Украина может нуждаться во внешнем финансировании в размере от 150 до 170 миллиардов долларов. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет Интерфакс-Украина.
Новая программа МВФ: что известно?
В июле премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что учитывая то, что боевые действия не завершатся в ближайшее время, правительство планирует обратиться в Международный валютный фонд за новой программой для поддержки и стабилизации государственных финансов. Ведь действующая программа МВФ объемом 16 миллиардов долларов рассчитана только до 2027 года.
С 3 по 10 сентября состоялись переговоры миссии МВФ с украинскими финансовыми органами по обзору выполнения программы по Механизму расширенного финансирования. Переговоры завершились успешно, а эксперты Фонда отметили значительный прогресс Украины – от эффективной реализации программы EFF к сохранению стабильности в финансовом секторе.