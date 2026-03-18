Украина начала переговоры с МВФ: придется ли все-таки повысить налоги

В среду, 18 марта, Украина и эксперты МВФ начали обсуждение выполнения условий новой программы. Речь идет о Механизме расширенного финансирования (EFF), предусматривающем предоставление 8,1 миллиарда долларов для нужд госбюджета.

Что будут обсуждать с МВФ?

Встречи будут продолжаться в течение следующих нескольких дней в Киеве, к ним также присоединилось руководство украинского правительства. Обсуждение будет охватывать макроэкономическую политику и ключевые структурные реформы, сообщили в Минфине.

Министр финансов Сергей Марченко уточнил, что в течение недели Украина планирует согласовать с МВФ дальнейшие шаги сотрудничества.

К слову, первый транш объемом 1,5 миллиарда долларов уже поступил в государственный бюджет. Однако чтобы получить остальные, нужно выполнить другие условия финансирования.

В частности, речь идет о повышении налогов для частных предпринимателей и малого бизнеса, но Украина столкнулась с трудностями в принятии этого непопулярного решения, пишет Reuters.

Важно! Пакет законодательных изменений Верховной Раде необходимо утвердить уже до конца марта. По оценкам чиновников, возможные изменения коснутся около 250 тысяч предпринимателей.

Пока же парламент отложил голосование по некоторым ключевым реформам, а также не смог собрать достаточного количества голосов для повышения налогов для цифровых платформ.

Нет программы МВФ – нет денег... Проголосовать эти изменения полезно не только для выживания страны во время войны. Потому что деньги нужны именно для выживания. А и для более эффективной экономики,

– убеждает заместитель директора инвестиционного дома Dragon Capital Сергей Фурса.

Что известно о помощи от МВФ?