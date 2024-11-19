По 4 500 гривен в месяц: для украинцев подготовили новую соцвыплату
19 ноября 2024, 07:00Читати новину українською
Самые уязвимые категории украинцев получают соцпомощь. Ее размер колеблется в зависимости от того, к какой группе принадлежит человек.
Новая соцпомощь
В частности на такую финпомощь могут рассчитывать и пенсионеры, передает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.
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Целью новой инициативы является предоставление дополнительной финансовой поддержки тем, кто в ней больше всего нуждается в условиях экономических вызовов,
– написали в постановлении.
Новые выплаты будут доступны для:
- малообеспеченные семьи;
- многодетные семьи;
- одинокие матери;
- внутренне перемещенные лица (переселенцы);
- лица с инвалидностью;
- семьи, которые получают временную помощь детям, родители которых не платят алименты или их местонахождение неизвестно;
- граждане, которые не имеют права на пенсию.
Как будут распределять помощь
- 100% базовой величины (4 500 гривен) будет предоставлено первому члену семьи, который является уполномоченным получателем;
- 70% от базовой величины будет выплачиваться каждому следующему члену семьи.