По 4 500 гривен в месяц: для украинцев подготовили новую соцвыплату

Самые уязвимые категории украинцев получают соцпомощь. Ее размер колеблется в зависимости от того, к какой группе принадлежит человек.

Новая соцпомощь

В частности на такую финпомощь могут рассчитывать и пенсионеры, передает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

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Целью новой инициативы является предоставление дополнительной финансовой поддержки тем, кто в ней больше всего нуждается в условиях экономических вызовов,

– написали в постановлении.

Новые выплаты будут доступны для:

малообеспеченные семьи;

многодетные семьи;

одинокие матери;

внутренне перемещенные лица (переселенцы);

лица с инвалидностью;

семьи, которые получают временную помощь детям, родители которых не платят алименты или их местонахождение неизвестно;

граждане, которые не имеют права на пенсию.

Как будут распределять помощь