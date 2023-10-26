Изменение учетной ставки: как это отразится на курсе

Курс валют в Украине перешел с фиксированного к управляемому гибкому в начале октября. Сейчас НБУ продолжает вводить реформы для усиления украинской экономики.

Валютный рынок

26 октября в НБУ объявили о переходе к системе нижнего предела. Учетная ставка теперь составляет 16%, сообщил глава НБУ Андрей Пышный. Во время пресс-брифинга 24 Канал спросил, как выше упомянутые решения отразятся на курсе.

Читайте также НБУ резко снизил учетную ставку на 4%: что будет с депозитными сертификатами овернайт

Несмотря на всеобщие опасения, в НБУ отметили, что сегодняшние решения никак не повлияют на устойчивость валютного рынка. Поскольку все нынешние реформы направлены на стабилизацию показателей.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Мы не ожидаем никакого ощутимого влияния на состояние курса и состояние рынка, согласно сегодняшнему решению НБУ.

При этом процентные ставки при банковских операциях НБУ с другими банками остаются без изменений. Именно этот фактор обуславливает значительную стабильность финансового рынка, утверждает Юрий Гелетий.

Юрий Гелетий Заместитель председателя Национального банка Украины При состоявшемся сегодня переходе на систему нижнего предела не изменился уровень ставок при операциях НБУ с другими банками. Поэтому мы не ожидаем, что произойдет негативное влияние на валютный рынок. Нашим приоритетом остается сохранение его стойкости, и у нас для этого есть тактический арсенал.

Пышный также добавил, что неизменность ставок при операциях с другими банками обуславливает привлекательность зерновых активов. НБУ стремится поддержать рост этого показателя и будет способствовать его повышению.

Пресс-брифинг НБУ по монетарной политике: смотреть онлайн