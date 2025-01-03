Проверить пенсионное удостоверение: для пенсионеров открылась новая опция
Отныне проверить действительность пенсионного удостоверения можно за несколько минут. Пенсионный фонд Украины запустил новую онлайн-услугу, которая упрощает доступ к информации о статусе документа.
Новая функция в ПФУ
На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины появилась функция "Поиск пенсионного удостоверения", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Этот инструмент предназначен для быстрой проверки действия удостоверений и значительно облегчает взаимодействие пенсионеров с государственными учреждениями и организациями.
Новый сервис помогает организациям оперативно проверять пенсионные удостоверения лиц, которые их предоставляют. Это особенно полезно в таких случаях:
- При пересечении государственной границы.
- Для оформления социальных услуг.
- При обращении в государственные или частные учреждения.
Заметьте! Ранее для подтверждения действительности пенсионного удостоверения нужно было отправлять запрос в Пенсионный фонд, что занимало много времени. Теперь проверка происходит мгновенно благодаря новой функции.
Как воспользоваться сервисом проверки пенсионных удостоверений
Процесс проверки действительности пенсионного удостоверения максимально прост:
- Откройте веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
- Выберите функцию "Поиск пенсионного удостоверения". Заполните форму, указав следующие данные:
- Тип удостоверения (бумажное, электронное или Е-пенсионное).
- Номер документа.
Далее нажмите "Поиск". После этого на экране появится информация о действительности удостоверения и дату его выдачи.
Важная информация:
- Сервис работает круглосуточно, без выходных.
- Данные о пенсионных удостоверениях хранятся в защищенной базе, что обеспечивает полную конфиденциальность.
- Для пользования услугой не нужно регистрироваться или проходить дополнительную авторизацию.