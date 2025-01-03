Проверить пенсионное удостоверение: для пенсионеров открылась новая опция

Отныне проверить действительность пенсионного удостоверения можно за несколько минут. Пенсионный фонд Украины запустил новую онлайн-услугу, которая упрощает доступ к информации о статусе документа.

Новая функция в ПФУ

На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины появилась функция "Поиск пенсионного удостоверения", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Этот инструмент предназначен для быстрой проверки действия удостоверений и значительно облегчает взаимодействие пенсионеров с государственными учреждениями и организациями.

Новый сервис помогает организациям оперативно проверять пенсионные удостоверения лиц, которые их предоставляют. Это особенно полезно в таких случаях:

При пересечении государственной границы.

Для оформления социальных услуг.

При обращении в государственные или частные учреждения.

Заметьте! Ранее для подтверждения действительности пенсионного удостоверения нужно было отправлять запрос в Пенсионный фонд, что занимало много времени. Теперь проверка происходит мгновенно благодаря новой функции.

Как воспользоваться сервисом проверки пенсионных удостоверений

Процесс проверки действительности пенсионного удостоверения максимально прост:

Откройте веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Выберите функцию "Поиск пенсионного удостоверения". Заполните форму, указав следующие данные:

Тип удостоверения (бумажное, электронное или Е-пенсионное).

Номер документа.

Далее нажмите "Поиск". После этого на экране появится информация о действительности удостоверения и дату его выдачи.

Важная информация: