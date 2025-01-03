Нова функція у ПФУ

На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України з’явилася функція "Пошук пенсійного посвідчення", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Цей інструмент призначений для швидкої перевірки чинності посвідчень і значно полегшує взаємодію пенсіонерів із державними установами та організаціями.

Новий сервіс допомагає організаціям оперативно перевіряти пенсійні посвідчення осіб, які їх надають. Це особливо корисно в таких випадках:

При перетині державного кордону.

Для оформлення соціальних послуг.

Під час звернення до державних чи приватних установ.

Зауважте! Раніше для підтвердження дійсності пенсійного посвідчення потрібно було надсилати запит до Пенсійного фонду, що займало багато часу. Тепер перевірка відбувається миттєво завдяки новій функції.

Як скористатися сервісом перевірки пенсійних посвідчень

Процес перевірки дійсності пенсійного посвідчення максимально простий:

Відкрийте вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Оберіть функцію "Пошук пенсійного посвідчення". Заповніть форму, вказавши такі дані:

Тип посвідчення (паперове, електронне або Е-пенсійне).

Номер документа.

Далі натисніть "Пошук". Після цього на екрані з’явиться інформація про дійсність посвідчення та дату його видачі.

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