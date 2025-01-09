Рекордные поставки: Норвегия продала большие объемы газа в 2024 году

Норвежские нефтяные и газовые компании в 2024 году достигли рекордных показателей по поставкам природного газа. В то же время они планируют пробурить аналогичное количество разведочных скважин в этом году.

Рекорды Норвегии по поставкам газа

Таким образом компании стремятся компенсировать снижение добычи во второй половине десятилетия, пишет 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Норвежское управление по вопросам нефти сообщило, что в 2025 году планируется пробурить около 40 скважин. Это почти соответствует показателю прошлого года, когда было пробурено 42 скважины.

Примерно половина из них будет находиться в Северном море, около 10 - в Норвежском море, а еще от четырех до шести - в Баренцевом море, согласно ежегодному отчету управления о деятельности на континентальном шельфе,

– говорится в материале.

Так Норвегия стала главным поставщиком природного газа в Европу в 2022 году, заменив российские поставки, которые были сокращены после вторжения в Украину. Сейчас страна обеспечивает около трети потребностей континента в газе.

Вероятно, что она будет оставаться ключевым поставщиком. Причиной тому является то, что европейские страны используют его как переходное топливо на пути к "зеленому" энергетическому будущему.

Продажи природного газа из Норвегии в 2024 году составили 124 миллиарда стандартных кубометров, превысив предыдущий рекорд 2022 года, когда было поставлено 122,8 миллиарда кубометров, говорится в отчете управления,

- пишет Bloomberg

Важно! Общая добыча нефти и газа достигла самого высокого уровня с 2009 года.