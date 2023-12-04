Украинские лесхозы продали новогодних елок почти на 1,5 миллиона гривен

4 декабря 2023, 19:00
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Источник:

"УНН"

Украинские государственные лесхозы продали более 11,8 тысяч новогодних елок. Больше всего продаж осуществил Полесский лесной офис.

Цены на елки

По данным Государственного лесного агентства, лесохозяйственные предприятия и учреждения, подчиненные Государственному агентству лесных ресурсов Украины, уже реализовали 11887 новогодних елок.

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Средняя цена варьируется от 164,63 гривен за дерево.

Какие лесхозы продали больше деревьев

Лидером по количеству продаж стал Полесский лесной офис ДП "Леса Украины", продавший 5 423 елок.

Среди других компаний, вошедших в топ по количеству продаж, стали:

  • Слобожанский лесной офис ГП "Леса Украины" - 2 296 штук;
  • Центральный лесной офис ГП "Леса Украины" - 1793 штук;
  • Украинский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации имени Г. М. Высоцкого - 474 елок;
  • столичный лесной офис ГП "Леса Украины" - 271 штука;
  • Подольский лесной офис ГП "Леса Украины" - 114 штук.
К слову! Средняя цена елки по НДС в Столичном лесном офисе составляет 192,73 гривен, в УкрНИИЛГА – 187,97 гривен, а в Центральном лесном офисе – 164,63 гривен.
 
Автор: Дарія Подвишенна