Украинские лесхозы продали новогодних елок почти на 1,5 миллиона гривен

Украинские государственные лесхозы продали более 11,8 тысяч новогодних елок. Больше всего продаж осуществил Полесский лесной офис.

Цены на елки

По данным Государственного лесного агентства, лесохозяйственные предприятия и учреждения, подчиненные Государственному агентству лесных ресурсов Украины, уже реализовали 11887 новогодних елок.

Читайте также Цены на автогаз в Украине: чего ждать до конца года

Средняя цена варьируется от 164,63 гривен за дерево.

Какие лесхозы продали больше деревьев

Лидером по количеству продаж стал Полесский лесной офис ДП "Леса Украины", продавший 5 423 елок.

Среди других компаний, вошедших в топ по количеству продаж, стали:

Слобожанский лесной офис ГП "Леса Украины" - 2 296 штук;

Центральный лесной офис ГП "Леса Украины" - 1793 штук;

Украинский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации имени Г. М. Высоцкого - 474 елок;

столичный лесной офис ГП "Леса Украины" - 271 штука;

Подольский лесной офис ГП "Леса Украины" - 114 штук.

Средняя цена елки по НДС в Столичном лесном офисе составляет 192,73 гривен, в УкрНИИЛГА – 187,97 гривен, а в Центральном лесном офисе – 164,63 гривен.