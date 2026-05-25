Россия ищет деньги на покрытие дефицита в бюджете. Нынче власти готовят приватизацию доли одного из крупнейших морских торговых портов.

Приватизация Новороссийского морского торгового порта

О том, где Кремль ищет деньги для покрытия бюджетного дефицита, пишет The Moscow Times.

Известно, что Россия готовит приватизацию доли НМТП (Новороссийского морского торгового порта). Причина – нехватка средств в бюджете, ведь дефицит сейчас превышает годовой плановый показатель в 1,5 раза. Так, за январь-апрель недостаток составляет почти 6 триллионов рублей.

И если раньше Росимущество заявляло о продаже госпакета "Аэрофлота", то сейчас в план приватизации добавили еще 20% акций из НМТП.

Отмечается, что решение об этом окончательно приняли 23 мая. Именно тогда премьер России Михаил Мишустин подписал соответствующий документ.

В течение 2026 – 2028 годов на продажу выставят весь госпакет. Туда входят 2 крупных нефтяных термина.

В целом они обеспечивают до 50% нефтяного экспорта из России:

Новороссийск на Черном море – мощность до 500 тысяч баррелей в сутки;

Приморск на Балтийском море – мощность до 1 миллиона баррелей в сутки.

В частности известно, что в Новороссийский морской порт входит порт Балтийск (Калининградская область). Из него в течение 2025 года компания получила 76,5 миллиардов рублей и 40,6 миллиардов рублей, как выручку и чистую прибыль соответственно.

Главный акционер НМТП которому принадлежит 60%, – "Транснефть". Еще около 20% принадлежат частным инвесторам.

Деньги от приватизации поступят в федеральный бюджет, который в этом году сведен с дефицитом 3,8 триллиона рублей. При этом на конец апреля фактическая "дыра" в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза,

– акцентировали в издании.

Также там добавили, что от продажи госпакета НМТП Кремль может получить почти 33 миллиарда рублей (по оценке Reuters). Такая сумма меньше доли для приватизации "Аэрофлота". Там ожидаемые доходы – 45 миллиардов рублей.

В этом году бюджету России не хватает 300 – 700 миллиардов рублей. По прогнозу на 2027 год, в стране могут уменьшиться нефтегазовые доходы. Примерно на 1,3 – 1,8 триллиона рублей. Поэтому, из-за этого ситуация потребует от правительства поиска новых источников/дополнительных доходов или сокращения расходов.

Что происходит с экономикой России

Правительство Швеции инициировало исследование экономики России. Как оказалось, официальные показатели Кремля "улучшены". На самом же деле ситуация более критическая. Если официальные данные за 2020 – 2024 годы показали рост экономики на 13%, то новое исследование указывает на сокращение показателя в 8%.

В то же время только за первые четыре месяца 2026 года бюджетный дефицит России составляет 78,4 миллиарда долларов. Об этом заявили в украинской разведке. В частности там отметили, что такой показатель существенно превышает плановый бюджетный дефицит на весь 2026 год.