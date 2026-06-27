Впервые в Украине арестованные криптоактивы передали в управление государству
В субботу, 27 июня, на криптокошелек АРМА было перечислено более 8,3 миллиона USDT, то есть около 372 миллионов гривен. Это первый в истории Украины случай, когда арестованные криптоактивы фактически передали в управление государству.
За что арестовали криптоактивы
Они находились на виртуальных кошельках, подконтрольных члену международной хакерской группировки. Подробности рассказал генеральный прокурор Руслан Кравченко.
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Мошенники совершали кибератаки на граждан и компании в Европе и США, похищали конфиденциальные данные и вымогали выкуп за них, а полученные средства легализовали в Украине через покупку недвижимости, автомобилей и другого дорогостоящего имущества.
Следствие оценивает общий ущерб от деятельности группировки ориентировочно в более чем 100 миллионов долларов.
В рамках расследования правоохранители задержали четырех фигурантов, среди которых – и предполагаемый организатор преступной группы. В настоящее время все они находятся под стражей, а среди арестованных активов на сумму более 11,1 миллиона долларов США:
- жилые дома, квартиры, а также автомобили;
- 1 миллион долларов наличными;
- виртуальные активы на сумму более 8,3 миллиона долларов.
Раскрыта международная хакерская группа: смотрите фото
Напомним, ранее украинские правоохранители совместно с латвийскими коллегами раскрыли ещё одну мошенническую схему, жертвами которой стали граждане ЕС. Злоумышленники звонили людям, которые ранее уже потеряли деньги из-за псевдоинвестиционных платформ, и предлагали помощь в возврате средств.
Под видом "верификации" они получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших, оформляли на них кредиты и переводили деньги на подконтрольные счета и криптокошельки.