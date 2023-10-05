Снижение продаж валюты из резервов: как НБУ поддерживает гривну
Источник:Фейсбук Андрея Пышного
Для поддержки гривны НБУ решил сократить объемы продаж валюты. Следует заметить, что после введения управляемого гибкого курса снизился и спрос.
Ситуация на украинском финансовом рынке
Глава НБУ Андрей Пышный говорит, что валютной системе в Украине нужен сильный контроль, но это не проблема, поскольку ресурсы и инструменты для этого есть, сообщает 24 Канал. Резкого скачка наличного курса в небанковских учреждениях удалось избежать.
Читайте также В какой валюте лучше открыть депозит: прогноз на октябрь
Рынок постепенно убеждается в серьезности наших намерений удержать устойчивость курса и разрешать лишь незначительные колебания. Ожидаем, что спрос постепенно стабилизируется. Могу лишь повторить, что для нас приоритетной задачей есть сохранение курсовой устойчивости.
Пышный отмечает, что значительных колебаний валюты в банках тоже не произошло. По его словам, сейчас на межбанке гривна остается дороже значения перед переходом курса к гибкому. Тогда доллар стоил 36,6 гривны против 36,9 гривны по состоянию на 3 октября.Заметьте! Официальный курс – это цена на межбанке плюс 1%.
Скажу больше, сегодня курс продажи валюты в небанковских финучреждениях даже несколько укрепился – с 38,37 грн за доллар до 38,25 грн за доллар.
– сообщает Пышный
Не следует ожидать, что доллар будет сильно колебаться. Поскольку стабильность денежного рынка обеспечивает контроль роста инфляции.WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.