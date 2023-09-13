Отключение электроэнергии в Украине: в Минэнерго рассказали, введут ли графики с 1 октября

В сети распространяют информацию о том, что с 1 октября в Украине якобы будут введены графики отключения света. В Минэнерго рассказали, действительно ли это так.

В Министерстве энергетики сообщили, что информация о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года является ложной.

Смотрите также Вероятны отключения электроэнергии зимой: к чему готовиться украинцам

Будут ли в Украине выключать свет от 1 октября

В Минэнерго подчеркнула, что электроэнергетическая, угольная и нефтегазовая отрасли усиленно готовятся к новому отопительному сезону. И сейчас в нашей стране продолжается самая масштабная за все времена независимости ремонтная кампания на объектах энергетики.

Благодаря этим усилиям энергосистема полностью будет готова к прохождению отопительного сезона без отключений электроэнергии и соответственно ограничений потребителей. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. В дневные часы наблюдается профицит мощностей. Поэтому применение отключений с 1 октября в любом из регионов страны не планируется,

– отметили в ведомстве.

В каких случаях возможны отключения света

В министерстве подчеркнули, что на сегодняшний день никаких отключений бытовых потребителей во время всего осенне-зимнего периода не предусматривается. И отключения потребителей возможны только в случае повреждения энергетической инфраструктуры врагом во время обстрелов, как это происходило в прошлом отопительном сезоне.

Учитывая, что в некоторых регионах в прошлом году возникали ситуации с несправедливым распределением электроэнергии между потребителями, операторами системы распределения были разработаны и заранее опубликованы графики возможных отключений, которые могут быть применены исключительно в случае обстрелов и повреждения энергетического оборудования,

– говорится в сообщении.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что новые графики отключений – это обновленные списки потребителей на случай, если будут удары по энергосистеме.

Это работает следующим образом: если имеется дефицит в системе, определяется, сколько каждая область может потребить. В рамках этого лимита местное облэнерго определяет, кого и в какой очередности исключать.

Кудрицкий отметил, что в этом году графики и списки отличаются от прошлого и будут справедливее. В частности, потому что: