Налог на автомобиль с 1 сентября вырастет: авто теперь будет не по карману

Уже в сентябре правительство запланировало повышение налогов и сборов, что может привести к росту цен на автомобили и топливо. Следовательно, уже вскоре водители уже почувствуют влияние новых налоговых изменений.

Какой размер нового налога на автомобиль

В частности, в сентябре планируется ввести военный сбор в размере 15% от стоимости транспортного средства, которое впервые регистрируется в Украине. Это нововведение вызвало критику и беспокойство среди автодилеров.

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Эксперты оценивают, что этот сбор повысит расходы покупателей автомобилей среднего класса на 150 – 250 тысяч гривен. Дело в том, что дополнительные 15% налогов могут привести к падению рынка новых автомобилей, что может уменьшить, а не увеличить поступления в государственный бюджет, как было ожидаемо.

Интересно! Продажа новых автомобилей может снизиться втрое или более, тогда как регистрации подержанных авто могут сократиться не менее чем на треть.

Министр финансов Сергей Марченко считает, что это решение является оправданным, ведь приоритетом для государства является обеспечение армии. В таких условиях покупка автомобиля может подождать. В противном случае, предлагается платить налоги на оборону.