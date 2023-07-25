Дефицит вполне возможен: будут ли снова отключение света

В настоящее время продолжается активно дискуссия о вероятном возвращении плановых отключений света по Украине. Есть большая опасность, что ситуация минувшей зимой может повториться.

Вернут ли отключение света

Даже при наличии необходимых средств, восстановить энергосистему Украины не удастся Если учитывать хронический кризис задолженностей на рынке электроэнергии, тогда помешает еще и логистический аспект.

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Андрей Урста Аналитик DiXi Group Изготовление и доставка необходимого для восстановления оборудования, к примеру высоковольтных трансформаторов, достаточно длительная (может занимать 6 – 9 месяцев), что ограничивает способность оперативно восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

Следует заметить, что из-за предстоящего похолодания сезонно возрастет потребление электроэнергии, что создаст нагрузку на сеть. В сочетании с разрушениями в энергосистеме и потенциальными новыми обстрелами это однозначно усложнит покрытие спроса населения зимой.

Урста заметил, что новые отключения света действительно вероятны. Поэтому сейчас стоит обсуждать не их возможность, а то, насколько они будут масштабными.

Что с энергосистемой Украины

По состоянию на 30 апреля 2023 года Украина потеряла половину генерирующих мощностей, поэтому ждать более легкой зимы чем предыдущая не стоит.

Особенно пострадали маневровые мощности, а это ТЭС, ГЭС и ГАЭС, покрывающие пики потребления, в том числе зимние. Их доступная установленная мощность на 30 апреля сократилась на 68%,

– добавил Урста.

Также 42 из 94 высоковольтных подстанций "Укрэнерго" были повреждены российскими ракетами. Из них удалось восстановить 29 полностью и 13 частично. По мнению аналитика, хватит ли этих мощностей на следующую зиму покажет только время.

Все зависит от следующих факторов: