Администрация США ищет способ восстановить тарифы после того, как Верховный суд отменил предыдущие глобальные пошлины Дональда Трампа. На этот раз Вашингтон хочет обосновать новые ограничения избыточными производственными мощностями торговых партнеров.

Кого могут затронуть новые тарифы

Управление торгового представителя США подготовило новые тарифные предложения в отношении 16 мировых экономик, сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой решения.

По их словам, повысить пошлины США могут:

в отношении Европейского Союза;

Китая;

Мексики;

Японии;

а также еще 12 партнеров страны.

Торговый представитель США Джеймисон Грир подготовил эти предложения в рамках отчета об избыточных производственных мощностях иностранных государств.

Речь идет о результатах расследования, которое его ведомство начало еще в марте в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года. Этот механизм позволяет Вашингтону вводить пошлины в ответ на практики, которые США считают недобросовестными:

Ранее, в частности, ведомство Грира утверждало, что Китай активно наращивает производство в стратегических отраслях, хотя спрос этого не требует;

Также ведомство заявляло о значительном профиците торговли товарами у Китая и Евросоюза.

В то же время новые тарифы не должны превышать предельные ставки, о которых администрация Трампа договаривалась с торговыми партнерами в течение последнего года. В частности, общий уровень пошлин для Китая не должен превышать 20%, а для ЕС – оставаться ниже 15%.

Чем грозят новые пошлины

Предложенные ставки еще не являются окончательными. Страны смогут высказать свои возражения в ходе слушаний, представления публичных комментариев и закрытых переговоров.

Однако собеседники издания отмечают, что планы по введению пошлин появились крайне несвоевременно:

С Китаем у США хрупкое торговое перемирие, срок действия которого истекает в январе. А в следующем месяце Дональд Трамп и Си Цзиньпин должны встретиться на саммите G20.

Также Вашингтон ведет напряженные переговоры с Мексикой о продлении действия торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA). Дополнительные тарифы могут осложнить эти переговоры.

Есть и юридические риски. Хотя администрация пытается использовать другие правовые механизмы для восстановления тарифов после их отмены Верховным судом, новые ограничения также могут быть оспорены.

Напомним, в июне США уже предлагали ввести дополнительные пошлины на импорт из 60 стран – торговых партнеров из-за претензий к борьбе с принудительным трудом в мировых цепочках поставок. Для части стран, в частности ЕС, Канады и Мексики, речь шла о ставке 10%, для остальных – 12,5%.