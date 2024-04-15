Некоторые страны изменят условия для украинских беженцев в 2024 году

В 2024 году правила приема беженцев из Украины претерпят изменения в некоторых странах мира, хотя большинство государств Европы и других регионов продолжат поддерживать украинских переселенцев.

Германия

Германия, которая уже приняла значительное количество беженцев из Украины, продолжает обеспечивать их временной защитой.

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Въезд в страну возможен без виз, но для долгосрочного пребывания нужно оформить статус временной защиты, который продлен до марта 2025 года.

Беженцы в Германии имеют право на:

Бесплатное проживание;

Финансовую поддержку, в частности регулярные выплаты в размере 502 евро в месяц;

Бесплатное медицинское обслуживание;

Возможность трудоустройства по собственной инициативе или через центры занятости;

Образование и бесплатные курсы немецкого языка для взрослых.

Швеция

Швеция продолжает поддерживать украинских беженцев, предоставляя им временное жилье бесплатно, которое может быть государственным или арендованным.

В 2024 году планируется увеличение месячных выплат для беженцев до 818 евро (около 33 тысяч гривен). Ожидается, что в текущем году могут быть введены бесплатные курсы шведского языка.

Латвия

! Добраться до Швеции из Польши можно от 179 злотых, что эквивалентно примерно 1 670 гривнам.

Латвия будет принимать украинских беженцев до 4 марта 2025 года. В случае кризиса беженцам предоставляется единовременная финансовая помощь: 343 евро для взрослых и 240 евро на ребенка.

Дополнительно, беженцы получают ежемесячное помощь в размере 137 евро на первого человека в семье и 96 евро на каждого следующего члена.

Румыния

! В 2024 году беженцы также могут рассчитывать на другие виды материальной поддержки и социальные услуги в зависимости от своих потребностей.

Румыния продолжает предоставлять временное убежище украинцам до 2025 года. Хотя государственная поддержка была запланирована до конца 2023 года, в 2024 году решение о предоставлении помощи будут приниматься на индивидуальной основе. Переселенцы также имеют возможность обратиться за помощью к благотворительным организациям.

Нидерланды

С 4 марта 2024 года Нидерланды приостановили предоставление защиты примерно 2 540 иностранцам, которые находились в Украине на правах временного проживания до войны и не имеют украинского гражданства. Правительство Нидерландов отмечает, что этим лицам необходимо либо обратиться за убежищем, или покинуть страну.