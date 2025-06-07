В Украине изменили правила назначения жилищных субсидий
- В Украине утвердили новые правила назначения субсидий, которые позволяют получать помощь даже тем, кто имеет недвижимость, земельные участки, транспорт или технику, при определенных условиях.
- Новые правила распространяются на детские дома семейного типа, приемные семьи и многодетные семьи, и субсидию можно получить, даже если на имя ребенка есть депозит до 100 тысяч гривен.
В Украине утвердили новые правила назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кто теперь сможет их получить по обновленным критериям, а кто –нет, читайте далее.
Что изменилось в правилах получения субсидии
Теперь жилищную субсидию могут получить даже те, кто имеет в собственности недвижимость, земельный участок, транспорт или технику. Но только при определенных условиях, сообщает 24 Канал со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.
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Ранее наличие любого из этих пунктов автоматически лишало права на субсидию. Цель изменений это поддержка семьи, которые взяли на себя воспитание детей, лишенных родительской опеки.
Кто сможет получить субсидию по новым правилам
Новые правила распространяются на детские дома семейного типа, приемные семьи с детьми-сиротами или детьми, лишенными родительской опеки, а также многодетные семьи, где воспитывается не менее трех детей, и хотя бы один ребенок находится под опекой.
Важно! Субсидию будут назначать даже в том случае, если на имя ребенка-сироты или ребенка без родителей открыт депозит до 100 тысяч гривен.