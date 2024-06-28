Выплаты семьям погибших будут назначаться по новым правилам

Украинское правительство изменило правила предоставления помощи семьям военнослужащих. О том, в каких случаях государство выплачивает денежную помощь семьям, рассказываем в этом материале.

Как начисляется денежная помощь

18 июня Кабмин принял изменения в Постановление № 168 о выплатах военнослужащим и их семьям во время военного положения.

Читайте также Украинцам пересчитали пенсии: кому увеличили выплаты на 4 тысячи гривен

В частности, изменения касаются личных распоряжений военнослужащих на случай гибели или смерти вследствие ранения и определения круга лиц, которые имеют право на получение единовременной денежной помощи.

На помощь от государства имеют право члены семей защитников Украины, погибших на фронте или умерших в течение года после получения ранения. С 4 мая 2024 года размер такой единовременной денежной помощи не может быть меньше 15 миллионов гривен.

Помощь предоставляется не только семьям граждан Украины, но и семьям иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях проходили военную службу и защищали суверенитет нашего государства.

Кто имеет право на денежную помощь

Законодательство определяет круг лиц, которые имеют право на выплаты после гибели военнослужащего. К ним относятся:

дети, включая усыновленных, рожденных после смерти военнослужащего, а также дети, в отношении которых погибшее лицо было лишено родительских прав;

вдова или вдовец;

родители или усыновители погибшего, если они не были лишены родительских прав или их родительские права были восстановлены;

внуки погибшего, если на момент его смерти их родители также умерли;

гражданские жены и мужья, при условии, что они не находятся в других официальных браках, а факт проживания одной семьей установлен решением суда;

другие лица, которые по закону находились на иждивении погибшего.

По закону 15 миллионов гривен распределяются между всеми членами семьи в равных частях.

Кто не может получить выплату

Ограничения в предоставлении выплат семьям умерших военнослужащих: Семьи не получат выплат, если гибель или смерть их близкого человека является следствием:

совершения им правонарушения;

совершения им действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

умышленного причинения вреда своему здоровью или самоубийства (кроме случая доведения до самоубийства, что установлено в судебном порядке).

Не имеют права на выплаты:

граждане России или Беларуси;

лица, которые постоянно проживают на территориях этих стран;

лица, осужденные за государственную измену, коллаборационистскую деятельность или пособничество государству-агрессору.

Кроме того, выплаты не назначаются:

лицу, которое убило или пыталось убить человека, также имеющего право на выплаты;

лицу, которое совершило правонарушение против погибшего военнослужащего и его вина доказана в суде;

лицу, которое при жизни погибшего военнослужащего уклонялось от выполнения своей обязанности по его содержанию, что установлено решением суда (например, отец, который не платил алименты).

Как военнослужащий может повлиять на выплаты родным

Военные имеют право самостоятельно определить, кто получит деньги в случае их смерти. Также могут распределить между ними доли в процентах.

Как это происходит:

Военный может составить в письменной произвольной форме личное распоряжение на случай своей гибели и перечислить лиц, которые получат выплаты, и размер их долей в процентах.

В таком распоряжении может быть указано лицо, которое не имеет близких родственных связей с военнослужащим, или указано, что кто-то из родственников должен получить большую долю.

Этот документ заверяется командиром воинской части или нотариусом и хранится в личном деле военнослужащего. Его содержание не разглашается до смерти военнослужащего.

Как и в случае с гражданским завещанием, военнослужащий может в любое время отменить личное распоряжение или составить новое. Каждый новый документ отменяет действие предыдущего.

Независимо от содержания личного распоряжения, право на выплату помощи имеют: