Как украинцам получить статус лица с инвалидностью вследствие войны

Правительство обновило процедуру оформления статуса лица с инвалидностью, полученной в результате войны. Теперь на этот статус могут претендовать также те, кто стал жертвой российских обстрелов взрывоопасными предметами на территориях, подконтрольных Украине.

Получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны

Кабинет Министров, по инициативе Министерства ветеранов, внес изменения в закон. Эти изменения облегчают установление связи между инвалидностью и травмами, которые гражданские лица получили от взрывоопасных предметов, сообщил Правительственный портал.

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Отныне статус лица с инвалидностью вследствие войны могут получить не только гражданские жители регионов, где продолжаются или продолжались боевые действия, но и те, кто пострадал от российских обстрелов взрывоопасными предметами на других территориях.

Обратите внимание! Эти факты должны подтвердить местные территориальные органы ГСЧС.

С недавних пор статус можно получить в течение 30 дней двумя способами:

В бумажной формечерез ЦНАП, независимо от зарегистрированного места жительства. В электронной форме: через е-кабинет портала: через е-кабинет портала "Дія" или единый государственный реестр ветеранов войны.

Обратите внимание! Для получения статуса нужно только подать заявление с необходимыми данными. Ответственность за сбор всех остальных документов лежит на компетентных органах, которые могут запрашивать необходимые документы в соответствующих учреждениях.