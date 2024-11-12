Субсидии и льготы для семей с альтернативными источниками энергии

Правительство начинает программы поддержки для установления альтернативных источников энергии. Для таких людей тоже будут предоставлены субсидии и льготы.

Новые условия субсидии и льгот для населения

Во исполнение поручения премьер-министра Дениса Шмыгаля, для поддержки украинцев с небольшими доходами, был разработан ряд изменений в законодательство, которые получили одобрение правительства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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В частности, если лицо или семья приобрела генерирующую установку для производства электроэнергии, которая будет помогать поддерживать нормальные условия жизни во время войны, то ее стоимость до 150 тысяч гривен или разовый платеж до 150 тысяч грн по кредиту на такую покупку – не будет учитываться при назначении субсидии.

Дарья Марчак Первый заместитель Министра социальной политики Для нас очень важно было реализовать эти изменения накануне зимы, чтобы обеспечить дополнительной поддержкой тех украинцев, которые больше всего в ней нуждаются. Благодаря принятому решению Правительства, получатели субсидий и льгот смогут сохранить их размер, несмотря на отключение, а те кто хочет воспользоваться альтернативными источниками энергии, могут покупать их, и дальше получать субсидию или льготу.

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