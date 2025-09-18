Австралия усиливает давление на Россию. Страна ввела новые ограничения против "теневого флота" и уничтожила ценовой порог на российскую нефть.

Как Австралия усиливает давление на Россию?

Правительство Австралии приняло решение снизить предельную цену на российскую нефть до 47,60 доллара за баррель, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Австралии.

Смотрите также Санкционный список расширяется: Австралия ударила санкциями по "друзьям Путина"

Кроме того, Австралия расширила санкции против России, включив в список еще 95 судов, принадлежащих так называемому "теневому флоту".

Примечательно! С учетом нового пакета ограничений, от июня 2025 года Австралия уже ввела санкции более чем против 150 российских судов.

В ведомстве отметили, что этот шаг направлен на уменьшение рыночной стоимости российской нефти и лишение военной экономики РФ ключевых доходов.

Австралия действует в координации с Европейским Союзом, Великобританией, Канадой, Новой Зеландией и Японией. Страна также сохраняет действующий полный запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил австралийское правительство и свою коллегу Пенни Вонг за последовательную поддержку Украины и преданность международному праву.

Снижая максимальный размер цен на российскую нефть и вводя целевые санкции в отношении 95 судов теневого флота, Австралия помогает ограничить возможности России финансировать свою войну и подрывать мир во всем мире. Мы ценим наше крепкое партнерство с Австралией и продолжаем вместе отстаивать общие ценности,

– подчеркнул Сибига.

Что нужно знать об экономическом давлении на Россию?