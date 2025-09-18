Австралия ввела новые санкции против России: что известно
- Австралия ввела новые санкции против России, снизив ценовой порог на российскую нефть до 47,60 доллара за баррель и включив 95 судов "теневого флота" в санкционный список.
- Эти меры направлены на уменьшение доходов российской экономики от нефти, действуя в координации с другими странами, такими как ЕС, Великобритания и Канада.
Австралия усиливает давление на Россию. Страна ввела новые ограничения против "теневого флота" и уничтожила ценовой порог на российскую нефть.
Как Австралия усиливает давление на Россию?
Правительство Австралии приняло решение снизить предельную цену на российскую нефть до 47,60 доллара за баррель, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Австралии.
Кроме того, Австралия расширила санкции против России, включив в список еще 95 судов, принадлежащих так называемому "теневому флоту".
Примечательно! С учетом нового пакета ограничений, от июня 2025 года Австралия уже ввела санкции более чем против 150 российских судов.
В ведомстве отметили, что этот шаг направлен на уменьшение рыночной стоимости российской нефти и лишение военной экономики РФ ключевых доходов.
Австралия действует в координации с Европейским Союзом, Великобританией, Канадой, Новой Зеландией и Японией. Страна также сохраняет действующий полный запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил австралийское правительство и свою коллегу Пенни Вонг за последовательную поддержку Украины и преданность международному праву.
Снижая максимальный размер цен на российскую нефть и вводя целевые санкции в отношении 95 судов теневого флота, Австралия помогает ограничить возможности России финансировать свою войну и подрывать мир во всем мире. Мы ценим наше крепкое партнерство с Австралией и продолжаем вместе отстаивать общие ценности,
– подчеркнул Сибига.
Что нужно знать об экономическом давлении на Россию?
12 сентября Европейский союз продлил действие санкционных ограничений против России до 15 марта 2026 года. Они распространяются на более 2,5 тысяч физических и юридических лиц и предусматривают запрет на въезд в страны ЕС, транзит через их территорию, а также замораживание активов и запрет на финансирование.
Вскоре Еврокомиссия планирует представить 19-й пакет санкций против России, который будет направлен на криптовалютные операции, банковскую систему и энергетический сектор. СМИ сообщали о задержке в его подготовке, однако в Еврокомиссии это опровергли, отметив, что переговоры активно продолжаются.
Впрочем, президент США Дональд Трамп обвинил европейские страны в недостаточной жесткости позиции в отношении России. Он отметил, что страны ЕС продолжают закупать российские энергоресурсы.