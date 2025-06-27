27 июня, 16:50
Новые санкции Зеленского коснулись российских производителей "Шахедов"
Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций. В списке – 56 физических и 55 юридических лиц, среди которых есть причастные к военно-промышленному комплексу России.
Кто в списке новых санкций
Новые санкции коснулись граждан России и Китая, сообщает 24 Канал со ссылкой на Указ Президента Украины.
Смотрите также Фицо просит отложить голосование по 18-му пакету санкций против России
Санкции ввели, в частности, в отношении физических и юридических лиц, причастных к производству беспилотных летательных аппаратов в России.
Речь идет о компаниях и специалистах, которые занимались разработкой и производством таких дронов, как:
- "Герань";
- "Орлан-10";
- "SuperCam".
Кроме того, санкции введены в отношении лиц, причастных к схемам обхода международных ограничений для импорта товаров двойного назначения.