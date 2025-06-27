Новые санкции Зеленского коснулись российских производителей "Шахедов"

Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций. В списке – 56 физических и 55 юридических лиц, среди которых есть причастные к военно-промышленному комплексу России.

Кто в списке новых санкций

Новые санкции коснулись граждан России и Китая, сообщает 24 Канал со ссылкой на Указ Президента Украины.

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Санкции ввели, в частности, в отношении физических и юридических лиц, причастных к производству беспилотных летательных аппаратов в России.

Речь идет о компаниях и специалистах, которые занимались разработкой и производством таких дронов, как:

"Герань";

"Орлан-10";

"SuperCam".

Кроме того, санкции введены в отношении лиц, причастных к схемам обхода международных ограничений для импорта товаров двойного назначения.