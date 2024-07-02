МВФ добавил два новых структурных маяка для Украины

МВФ опубликовал обновленный Меморандум для Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Два новых маяка

По его словам, пока выполнено 23 из 37 маяков (пять из которых выполнены с опозданием).

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По количественным критериям, Украина лишь немного превысила предельное ограничение государственных заимствований в НБУ. Однако правительство заверило, что причины уже исправлены.

Согласно обновленному Меморандуму, появятся два новых маяка:

Реформа таможни – до конца октября. Закон об этом уже принят в первом чтении.

Отмена "правок Лозового" – тоже до конца октября.

Какие еще обновления есть в Меморандуме

Требования для реформы таможни:

запуск до конца сентября оценки эффективности Антикоррупционной программы и опрос экспортеров и импортеров по уровню добропорядочности каждые два года;

реформа кадровой политики и зарплат;

развитие центров передового опыта;

проверка таможенных документов в центральном офисе, а не на пунктах пропуска.

Кроме того, были продлены сроки выполнения для трех других маяков:

Оценка эффекта от действующих налоговых льгот – перенесено с конца июля на конец сентября 2024 года.

Аудит финансового состояния и задолженности компаний централизованного теплоснабжения – перенесено с конца июня на конец октября.

Создание нового админсуда вместо ОАСК – перенесено с конца июля на конец декабря. В новый суд включат дела по обжалованию решений национальных госорганов, а также админдела по процедурам отборочных комиссий с независимыми экспертами.

На ближайший пересмотр останется только один маяк – закон о перезагрузке БЭБ до конца июня.