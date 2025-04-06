ЕС готовит месть Трампу за новые тарифы: в Reuters раскрыли, какой она будет

2 апреля Дональд Трамп ввел новые тарифы на товары из 180 стран, в том числе членов ЕС. В Европе готовят мощный ответ для США.

Страны ЕС в ближайшие дни будут пытаться выступить единым фронтом против тарифов Дональда Трампа, одобрив первый пакет целевых мер в ответ. Он будет охватывать импорт из США на сумму до 28 миллиардов долларов – от зубной нити до бриллиантов, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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ЕС предложат Трампу "войну" или переговоры

Тарифы Трампа охватывают около 70% экспорта ЕС в США. Это 532 миллиарда евро в 2024 году. Они касаются стали, алюминия, автомобилей, а также предусматривают зеркальные 20-процентные тарифы на почти все другие товары. Вскоре под ограничения могут попасть фармацевтика, полупроводники, медь и древесина.

Ожидается, что 7 апреля поздно вечером Европейская комиссия предложит странам-членам список американских товаров, на которые будут наложены дополнительные пошлины в ответ на тарифы США.

В список войдут мясо из США, зерновые, вино, древесина, одежда, а также жевательная резинка, зубная нить, пылесосы и туалетная бумага.

Одним из товаров, вызвавшим особое внимание и разногласия в блоке, стал бурбон. Комиссия предлагает ввести на него тариф в 50%, на что Трамп ответил угрозой установить 200% тариф на алкогольные напитки из ЕС.

В понедельник в Люксембурге состоится первая общеевропейская политическая встреча после объявления тарифов Трампом – министры торговли 27 стран обсудят последствия и лучший ответ США.

По словам дипломатов ЕС, главная цель встречи – согласовать единое послание: готовность к переговорам с Вашингтоном об отмене тарифов, но также готовность к решительному ответу, если переговоры потерпят неудачу.

Среди стран ЕС есть разногласия во мнениях относительно того, как нужно реагировать на тарифы Трампа. Франция считает, что ответ должен выходить за рамки только тарифов, а президент Эммануэль Макрон предложил, чтобы европейские компании приостановили инвестиции в США, пока ситуация не прояснится.

Ирландия, почти треть экспорта которой идет в США, призывает к "взвешенному и обдуманному" ответу, а Италия – третий по величине экспортер ЕС в США х ставит под сомнение необходимость ответного удара вообще.

Первоначальные ответные тарифы ЕС будут вынесены на голосование в среду, 9 апреля. Они будут утверждены, если только квалифицированное большинство – 15 стран ЕС, представляющих 65% населения – не выступит против. Они вступят в силу в два этапа: часть – 15 апреля, остальные – через месяц.