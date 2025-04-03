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3 апреля, 13:35
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"Застрял в 80-х и не понимает бизнеса": Тим Уолз развенчал миф о Трампе на фоне введения пошлин

София Рожик
Основні тези
  • Трамп ввел пошлины на импорт в США, назвав это "Декларацией экономической независимости", что вызвало неоднозначные реакции даже внутри страны.
  • Губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил, что Трамп не понимает бизнеса и ведет США к банкротству.

Трамп 2 апреля ввел пошлины на импорт в США и назвал это "Декларацией экономической независимости". На это даже в Штатах появились неоднозначные реакции.

В частности, губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил, что Трамп застрял в 80-х. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфире MSNBC.

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Трамп ведет к банкротству США, – Уолз

Тим Уолз раскритиковал Трампа за новые тарифы США.

Трамп застрял в 80-х и не понимает бизнеса. Он застрял – его музыка, его одежда, его мышление. 
Он занимается пошлинами целую вечность, и каждый экономист – консервативный или либеральный – скажет вам, что они просто не работают,
– сказал он.

Губернатор считает, что Трамп фундаментально не понимает, как работает торговля. А то, что американский президент разбирается в этом назвал мифом.

"Я думаю, что самый большой миф, который увековечили в этой стране, – это то, что Дональд Трамп разбирается в бизнесе", – добавил Уолз.

Губернатор Миннесоты отметил, что Трамп довел до банкротства все, в чем участвовал, а сейчас ведет к этому США.