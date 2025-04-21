Южная Корея не будет сопротивляться пошлинам Трампа из-за "исторического долга" страны перед США, – FT
- Южная Корея решила не сопротивляться пошлинам в 25 %, введенным Дональдом Трампом, из-за своего "исторического долга" перед США.
- Хан Док Су планирует вступить в переговоры с американцами для поиска "взаимовыгодных" решений.
Несмотря на соглашение о свободной торговле, в рамках которого Южная Корея фактически не взимает пошлины на американские товары, Дональд Трамп ввел тарифы в 25%. В то же время исполняющий обязанности президента Хан Док Су заявил, что его страна "не будет оказывать сопротивления".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. В Южной Корее ссылаются на "исторический долг" перед Вашингтоном.
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"Долг благодарности"
По словам Хан Док Су, роль США "была огромной в том, чтобы сделать Корею такой, какой она есть сейчас", в частности комфортной инвестиционной средой для иностранцев. После Корейской войны американцы предоставили помощь, гарантии безопасности и технологии.
Наша промышленная мощность, наше финансовое развитие, наша культура, рост и богатство во многом обязаны помощи США,
– сказал исполняющий обязанности президента.
Учитывая этот "долг благодарности", Сеул вступит в переговоры с Трампом, пытаясь найти "более взаимовыгодные для обоих решения", а не воспринимать тарифы как нечто, против чего надо бороться.
Напомним, президент США уверен в заключении торгового соглашения с ЕС до конца 90-дневной тарифной паузы. Об этом он заявил 17 апреля на встрече с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.