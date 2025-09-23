Новые высокие тарифы США не смогли нанести серьезный ущерб китайскому экспорту. Наоборот, за 5 месяцев Пекин достиг рекордного торгового профицита в 1,2 триллиона долларов.

Как Китай наращивает экспорт?

Из-за ограниченного доступа на американский рынок, обусловлен высокими пошлинами, Китай нарастил экспорт по другим направлениям, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В августе продажи китайских товаров в Инди достигли исторического максимума;

Отгрузки в Африку приближаются к рекордному годовому уровню;

А продажи в страны Юго-Восточной Азии превысили пиковые показатели времен пандемии.

Впрочем, стремительный рост китайского экспорта вызывает беспокойство в мире, ведь правительства оценивают риски для своих экономик и при этом не хотят испортить отношения с Пекином, который остается главным торговым партнером для более чем половины стран мира

Хотя пока только Мексика открыто решилась противостоять Китаю, рассматривая тарифы на импорт китайских автомобилей, запчастей и стали в размере 50%.

Перспективы жестких действий остаются ограниченными. Страны, которые уже ведут переговоры по тарифам с администрацией Трампа, не спешат вступать в отдельную торговую войну со второй экономикой мира,

– отмечает издание.

Фактически Китай получил передышку от высоких пошлин США, которые, по прогнозам экономистов, могли бы сократить вдвое годовые темпы роста китайской экономики.

Однако парадокс заключается в том, что Китай не получает больших прибылей от стремительного роста экспорта.

За последние 7 месяцев прибыли промышленных предприятий сократились на 1,7%;

Производителям пришлось снижать цены, чтобы разгрузить избыточные мощности;

Это лишь усилило дефляционное давление, который, который стал самым длительным с конца 1970-х годов.

Кроме того, рост экспорта противоречит планам Пекина, который стремится превратить внутреннее потребление в главный двигатель экономики.

Важно! По данным CNBS, экономика Китая в августе еще больше притормозила – ряд основных показателей оказалась ниже прогнозов. Главными факторами стали слабый внутренний спрос и ограничения, которые ввел Пекин в рамках борьбы с избыточными промышленными мощностями.

