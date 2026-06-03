"Нет никаких доказательств": Швейцария отвергает претензии и хочет избежать тарифов Трампа

США объявили о введении новых тарифов на импорт, которые могут затронуть всех основных торговых партнеров страны. Однако Швейцария пытается избежать дополнительных пошлин и продолжает переговоры с Вашингтоном.

Как Швейцария спасается от пошлин США

Представитель Министерства экономики от имени ряда сообщил, что стороны до сих пор работают над более широким торговым соглашением между США и Швейцарией, пишет Bloomberg.

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Переговоры с США по торговому соглашению продолжаются. Швейцария учитывает текущее развитие событий во время этих переговоров. Мы стремимся достичь результата, который урегулирует экономические отношения между двумя странами, независимо от правовых и политических изменений в США,

– отметили в Минэкономики.

С такими словами швейцарские чиновники выступили после того, как США решили ввести новые тарифы по меньшей мере в размере 10% на товары из 60 стран.

Это решение Вашингтона связано с торговым расследованием, которое администрация Трампа начала этой весной в соответствии со статьей 301 Закона о торговле от 1974 года.

По его результатам США теперь планируют ввести дополнительные пошлины для товаров, которые якобы производились с использованием принудительного труда.

Однако Швейцария решительно отвергает обвинения, выдвинутые в рамках этих расследований. В экономическом ведомстве заверили, что страна никоим образом не наносит ущерб американским производителям.

Крупнейшая бизнес-ассоциация страны Economiesuisse также не согласилась с претензиями Вашингтона.

Нет никаких доказательств того, что американские товары вынуждены конкурировать в Швейцарии с продукцией, которая содержит компоненты, изготовленные с использованием принудительного труда, Так же нет доказательств того, что швейцарские цепи поставок используются для попадания таких товаров на рынок США,

– отметили в ассоциации.

Заметьте! Ассоциация предпринимателей Швейцарии особенно обеспокоена, что предложенные пошлины США для Швейцарии могут быть выше, чем для стран Европейского Союза.

Напомним, администрация США начала два масштабные торговые расследования, целью которых является восстановить пошлины, введены Дональдом Трампом ранее и отменены Верховным судом в феврале. Сейчас действует временная 10% пошлина, которая будет сохраняться до июля, после чего ее может заменить новый тариф в рамках процедуры по разделу 301.

Офис торгового представителя США предлагает ввести новые пошлины для ключевых торговых партнеров, среди которых Европейский Союз, Канада и Мексика. Согласно предложению, для импорта из Канады, Мексики, ЕС, Тайваня и Великобритании предусмотрена пошлина на уровне 10%.

В то же время для товаров из Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Бразилии и Швейцарии предлагается более высокий тариф - 12,5%. Причем новая пошлина может применяться поверх уже действующих тарифных ставок.

В ЕС резко раскритиковали такие планы Вашингтона. Европейская комиссия заявила, что считает новые пошлины необоснованными. А председатель комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге назвал обвинения Вашингтона абсурдными, заявив, что США "отчаянно ищут новые юридические основания для сохранения своей тарифной политики" после поражения в Верховном суде.