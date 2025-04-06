Готовы к большой торговой войне: Китай хотел договориться с Трампом, но не получилось, – WSJ

Дональд Трамп ввел огромные тарифы на импорт почти всех товаров в Штаты из Китая. Пекин решил ответить зеркально, несмотря на то, что еще в начале второй каденции американца надеялся заключить с ним глобальное соглашение.

В начале правления Трампа в Китае были осторожные надежды, что между странами удастся наладить плодотворный диалог. Но в течение следующих недель китайские чиновники натыкались только на закрытые двери, передает 24 Канал со ссылкой на The Washinghton Post.

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Вместо диалога – торговая война

"С последними тарифными мерами Трампа надежда Пекина на диалог растаяла, превратившись в разочарование и гнев", – отметило издание. Пекин ввел ответные тарифы в отношении США – 34% на весь импорт американской продукции.

Тогда Трамп отреагировал на этот шаг постом в собственной соцсети: "Китай сыграл неправильно, он запаниковал – это единственное, что они могут позволить себе сделать!".

Сейчас никаких признаков возобновления коммуникации между сторонами не прослеживается. Вероятнее, в дальнейшем Китай и США будут действовать в отношении друг друга по принципу "око за око". Это усложнит даже начало переговоров в ближайшем будущем.

Следует заметить, что Пекин был настроен оптимистично в первые дни администрации Трампа. Хотя президент США угрожал ударить по Китаю тарифами во время предвыборной кампании, он одновременно дал понять, что открыт для сделки с Китаем. Пекин ради сделки готов был даже пойти на уступки, в частности увеличить закупку американских товаров и инвестиции в США.

Поэтому, когда Трамп в первые два месяца своего правления таки повысил тарифы на товары из Китая на 20%, сославшись на его роль в фентаниловом кризисе в США, Пекин продолжал занимать выжидательную позицию.

У Си Цзиньпина надеялись, что повышение тарифов грозит ростом инфляции в США и обвалом американских рынков, и, по мнению чиновников, такие перспективы могут заставить Трампа отступить.

Затем наступило потрясение – дополнительные 34 % пошлин, которые Трамп ввел в среду, 2 апреля. С учетом предыдущих 20% пошлин и сборов еще с первого срока, средний уровень пошлин США на китайские товары достиг 76%. Это более чем в 20 раз больше, чем до начала торговой войны Трампа против Китая в 2018 году.

"Это фактически декларация "стратегического размежевания" с Китаем", – сказал ведущий экономист в Пекине.

Некоторые советники в Пекине отмечают, что последнее повышение пошлин вызвало шок внутри китайской системы. Это, по их словам, ставит под сомнение способность Пекина эффективно договариваться с Трампом, чтобы уменьшить давление на экономику Китая – и предотвратить еще более глубокий разрыв с США.

Вследствие последних шагов Трампа по введению пошлин экспорт Китая в США сократится более чем вдвое. Теперь у китайцев окончательно исчезли надежды на диалог, они готовятся к торговой войне.