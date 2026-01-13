Трамп вводит новые тарифы: Китай отреагировал на заявления американского президента

Президент США Дональд Трамп объявил о введении тарифа в размере 25% на товары из стран, которые ведут торговлю с Ираном. В Китае отреагировали на слова американского лидера.

Что известно о реакции Китая на слова Трампа?

Дело в том, что позиция страны относительно "неразборчивого введения тарифов является последовательной и четкой", пишет 24 Канал со ссылкой представителя посольства Китая в США Лю Пеньюй.

Тарифные и торговые войны не имеют победителей, а принуждение и давление не способны решить проблемы. Протекционизм вредит интересам всех сторон,

– написал Лю Пеньюй.

Он добавил, что Китай решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции и будет принимать все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов.

Подобную позицию высказала на брифинге пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин. Об этом пишет Укринформ.

Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы,

– сказала Мао.

Она добавила, что в таких принципиальных вопросах позиция Пекина по отстаиванию своих законных интересов четкая и неизменная.

Что известно о ситуации с Ираном?