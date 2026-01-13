Трамп вводит новые тарифы: Китай отреагировал на заявления американского президента
- Президент США Дональд Трамп объявил о введении тарифа в размере 25% на товары из стран, которые ведут торговлю с Ираном.
- Китай решительно выступает против таких тарифов, заявляя о готовности защищать свои законные права и интересы.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении тарифа в размере 25% на товары из стран, которые ведут торговлю с Ираном. В Китае отреагировали на слова американского лидера.
Что известно о реакции Китая на слова Трампа?
Дело в том, что позиция страны относительно "неразборчивого введения тарифов является последовательной и четкой", пишет 24 Канал со ссылкой представителя посольства Китая в США Лю Пеньюй.
Читайте также Может заменить российскую: именно эту нефть предложили Индии и Китаю
Тарифные и торговые войны не имеют победителей, а принуждение и давление не способны решить проблемы. Протекционизм вредит интересам всех сторон,
– написал Лю Пеньюй.
Он добавил, что Китай решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции и будет принимать все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов.
Подобную позицию высказала на брифинге пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин. Об этом пишет Укринформ.
Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы,
– сказала Мао.
Обратите внимание! Она добавила, что в таких принципиальных вопросах позиция Пекина по отстаиванию своих законных интересов четкая и неизменная.
Что известно о ситуации с Ираном?
- Напомним, что Дональд Трампо заявил о введениях новых тарифов – 25% пошлин стран, до сих пор ведущих торговлю с Ираном. Но Трамп не уточнил, каких именно стран будут касаться меры.
- Решение появилось в понедельник, 12 января. Поэтому любое государство, ведущее торговлю с Ираном, должно платить пошлину в размере 25% на любые бизнес-операции с Соединенными Штатами Америки. И это решение, как сказал Трамп, является окончательным.
- Крупнейшим торговым партнером Ирана является Китай. Также много сотрудничают с Тегераном Ирак, ОАЭ, Турция и Индия.